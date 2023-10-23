Рейтинг WTA. Крейчикова вернулась в топ-10, Гарсия оттуда выпала, Касаткина опустилась на шесть строчек

Дарья Касаткина опустилась на шесть строчек в рейтинге WTA.

Чемпионка прошлогоднего итогового Каролин Гарсия выпала из топ-10.

WTA Singles Rankings

Положение на 23 октября 2023

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