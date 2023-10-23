Рейтинг WTA. Крейчикова вернулась в топ-10, Гарсия оттуда выпала, Касаткина опустилась на шесть строчек

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Дарья Касаткина опустилась на шесть строчек в рейтинге WTA.

Чемпионка прошлогоднего итогового Каролин Гарсия выпала из топ-10.

WTA Singles Rankings

Положение на 23 октября 2023

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Арина Соболенко (Беларусь) 8425
2 (2) Ига Швентек (Польша) 7795
3 (3) Коко Гауфф (США) 5955
4 (5) Елена Рыбакина (Казахстан) 5865
5 (4) Джессика Пегула (США) 4895
6 (8) Маркета Вондроушова (Чехия) 3839
7 (7) Онс Жабер (Тунис) 3695
8 (9) Каролина Мухова (Чехия) 3663
9 (6) Мария Саккари (Греция) 3245
10 (13) Барбора Крейчикова (Чехия) 2775
11 (12) Мэдисон Киз (США) 2737
12 (15) Петра Квитова (Чехия) 2660
13 (14) Алена Остапенко (Латвия) 2615
14 (16) Белинда Бенчич (Швейцария) 2570
15 (17) Людмила Самсонова (Россия) 2545
16 (18) Вероника Кудерметова (Россия) 2460
17 (11) Дарья Касаткина (Россия) 2410
18 (19) Чжэн Циньвэнь (Китай) 2275
19 (21) Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) 2210
20 (10) Каролин Гарсия (Франция) 2035
21 (22) Екатерина Александрова (Россия) 2035
22 (20) Виктория Азаренко (Беларусь) 1905
28 (28) Анастасия Потапова (Россия) 1588
30 (36) Элиза Мертенс (Бельгия) 1514
35 (43) Лейла Фернандес (Канада) 1324
46 (60) Катерина Синякова (Чехия) 1179
47 (49) Мирра Андреева (Россия) 1158
53 (52) Анна Блинкова (Россия) 1110
59 (58) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1044
60 (72) Диана Шнайдер (Россия) 1021
71 (105) Тамара Корпач (Германия) 937
75 (68) Элина Аванесян (Россия) 915
89 (84) Камилла Рахимова (Россия) 781
115 (83) Анна Калинская (Россия) 632

 

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