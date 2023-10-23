Рейтинг WTA. Крейчикова вернулась в топ-10, Гарсия оттуда выпала, Касаткина опустилась на шесть строчек
Дарья Касаткина опустилась на шесть строчек в рейтинге WTA.
Чемпионка прошлогоднего итогового Каролин Гарсия выпала из топ-10.
Положение на 23 октября 2023
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|8425
|2 (2)
|Ига Швентек (Польша)
|7795
|3 (3)
|Коко Гауфф (США)
|5955
|4 (5)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|5865
|5 (4)
|Джессика Пегула (США)
|4895
|6 (8)
|Маркета Вондроушова (Чехия)
|3839
|7 (7)
|Онс Жабер (Тунис)
|3695
|8 (9)
|Каролина Мухова (Чехия)
|3663
|9 (6)
|Мария Саккари (Греция)
|3245
|10 (13)
|Барбора Крейчикова (Чехия)
|2775
|11 (12)
|Мэдисон Киз (США)
|2737
|12 (15)
|Петра Квитова (Чехия)
|2660
|13 (14)
|Алена Остапенко (Латвия)
|2615
|14 (16)
|Белинда Бенчич (Швейцария)
|2570
|15 (17)
|Людмила Самсонова (Россия)
|2545
|16 (18)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|2460
|17 (11)
|Дарья Касаткина (Россия)
|2410
|18 (19)
|Чжэн Циньвэнь (Китай)
|2275
|19 (21)
|Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)
|2210
|20 (10)
|Каролин Гарсия (Франция)
|2035
|21 (22)
|Екатерина Александрова (Россия)
|2035
|22 (20)
|Виктория Азаренко (Беларусь)
|1905
|28 (28)
|Анастасия Потапова (Россия)
|1588
|30 (36)
|Элиза Мертенс (Бельгия)
|1514
|35 (43)
|Лейла Фернандес (Канада)
|1324
|46 (60)
|Катерина Синякова (Чехия)
|1179
|47 (49)
|Мирра Андреева (Россия)
|1158
|53 (52)
|Анна Блинкова (Россия)
|1110
|59 (58)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|1044
|60 (72)
|Диана Шнайдер (Россия)
|1021
|71 (105)
|Тамара Корпач (Германия)
|937
|75 (68)
|Элина Аванесян (Россия)
|915
|89 (84)
|Камилла Рахимова (Россия)
|781
|115 (83)
|Анна Калинская (Россия)
|632
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