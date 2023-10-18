Тим о том, что отыграл сет и брейк в первом круге в Антверпене: «Мне потребовалось какое-то время, чтобы приспособиться к покрытию»

Теги ATP Доминик Тим European Open Лука Нарди Теннис

Доминик Тим прокомментировал победу над Лукой Нарди в первом круге в Антверпене.

Он выиграл 3:6, 7:6(7), 6:2, хотя во втором сете уступал с брейком 2:3.

«Это был очень тяжелый матч. Всегда интересно проводить первый очный матч с крутым соперником. Мне показалось, что здесь довольно быстрые корты. Мы оба хорошо подавали. Мне потребовалось какое-то время, чтобы приспособиться к покрытию – я проигрывал сет и брейк, но потом смог все изменить.

Я отлично провел тай-брейк, где была очень равная борьба, а в третьем сете был действительно хорош. Я очень рад».

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