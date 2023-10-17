Рыбакина о победе на «Уимблдоне»: «На оставшихся турнирах я не чувствовала себя топ-теннисисткой»

Елена Рыбакина рассказала, как тяжело ей было после победы на «Уимблдоне».

Она выиграла его в 2022-м, когда на турнире не разыгрывались рейтинговые очки из-за того, что туда не допустили теннисистов из России и Беларуси.

«Было трудно преодолеть эту победу. Конечно, после такого титула ты думаешь: «Ого, надеюсь, это не ошибка или везение».

В моем случае все еще немного меняло то, что я не получила очки. На оставшихся турнирах я не чувствовала себя топ-теннисисткой. Ожидания огромные, многие на тебя смотрят и ждут, что ты покажешь. Но в то же время к тебе не относятся как в топ-теннисистке, потому что ты не получила очки.

Это был непростой период».

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