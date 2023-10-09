Тренер Хуркача: «В туре есть мячи, которыми играть нельзя»

Теги ATP Теннис

Тренер Хуберта Хуркача прокомментировал жалобы игроков на мячи.

Крейг Бойнтон поддержал Даниила Медведева и других теннисистов, недовольных качеством и постоянными сменами мячей.

«В туре есть мячи, которыми играть нельзя. Они просто недостаточно хорошие.

И я видел, как ребята приезжают на следующий турнир, и у них проблемы с руками и плечами. Это влияет на их способность тренироваться. А им нужно привыкать к совершенно другому мячу. Это может иметь очень серьезный эффект».

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