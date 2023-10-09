Шварцман о первой за полтора года победе над топ-10: «Сейчас я этого заслуживаю»

Диего Шварцман прокомментировал первую с весны-2022 победу над топ-10.

В третьем круге в Шанхае он обыграл Тэйлора Фрица.

«Сейчас я этого заслуживаю. С «Ролан Гаррос» моя игра меняется. На каждом турнире я выигрываю минимум один матч.

Конечно, это не мой сезон. Поэтому здорово в конце сезона провести такой турнир. Это многое изменит. Выиграю я следующий матч или нет – для меня это очень важно».

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