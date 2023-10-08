Рууд о борьбе за попадание на итоговый: «Чувствую себя готовым и мотивированным»

Теги ATP Shanghai Rolex Masters Каспер Рууд Теннис

Каспер Рууд, вышедший в четвертый круг в Шанхае, высказался о борьбе за попадание на итоговый.

«Я играл в Кубке Дэвиса в Норвегии, неделю спустя – на Кубке Лейвера [в Ванкувере], а затем сразу отправился в Азию, поэтому был немного утомлен. В этом году я рано вылетел с US Open, так что провел больше времени дома, и мне это понравилось. Я очень продуктивно провел эти две недели дома и чувствую себя готовым и мотивированным.

Сейчас я 10-й в чемпионской гонке, поэтому знаю, что каждая неделя будет иметь значение с точки зрения попадания на итоговый. Это мотивирует и в то же время немного напрягает, но мне нравятся битвы и соревнования».

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