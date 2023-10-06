Янник Синнер: «Мы с Алькарасом ненавидим проигрывать, особенно друг другу. Но нас очень хорошие отношения вне корта»

Янник Синнер рассказал, какие у него отношения с Карлосом Алькарасом.

«В матчах друг против друга мы оба стараемся играть на пределе возможностей. Конечно, мы ненавидим проигрывать, особенно друг другу. У нас очень хорошие отношения вне корта. Мы хорошие друзья, но на корте ты все равно немного нервничаешь, потому что хочешь победить. И ненавидишь проигрывать.

Мы оба очень молоды и понимаем, что наши матчи смотрит множество людей. Одно накладывается на другое, и, конечно, очень приятно делить с ним корт. Поэтому я всегда с нетерпением жду этих матчей. Играя с лучшими в мире, я могу оценить, в чем мне нужно прибавить, а это, в общем-то, моя главная цель».

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