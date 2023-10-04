Алькарас о поражении от Синнера: «Во втором сете я просел психологически. Слишком много жаловался»
Карлос Алькарас прокомментировал поражение от Янника Синнера в Пекине.
В полуфинале вторая ракетка мира уступил 6:7(4), 1:6.
«Если против таких игроков упускать возможности, то выиграть или удержать преимущество будет сложнее.
Конечно, он сыграл на отличном уровне. Это заставило меня немного поменять игру. Я не мог делать то, что обычно делаю. Старался играть глубже, но не получалось. Пробовал другую тактику – тоже неудачно.
А во втором сете я просел психологически. Слишком много жаловался – а так трудно показывать лучший уровень».
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