Алькарас о поражении от Синнера: «Во втором сете я просел психологически. Слишком много жаловался»

Теги ATP China Open Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

Карлос Алькарас прокомментировал поражение от Янника Синнера в Пекине.

В полуфинале вторая ракетка мира уступил 6:7(4), 1:6.

«Если против таких игроков упускать возможности, то выиграть или удержать преимущество будет сложнее. 

Конечно, он сыграл на отличном уровне. Это заставило меня немного поменять игру. Я не мог делать то, что обычно делаю. Старался играть глубже, но не получалось. Пробовал другую тактику – тоже неудачно. 

А во втором сете я просел психологически. Слишком много жаловался – а так трудно показывать лучший уровень».

 

2 комментария

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