Алькарас о поражении от Синнера: «Во втором сете я просел психологически. Слишком много жаловался»

Карлос Алькарас прокомментировал поражение от Янника Синнера в Пекине.

В полуфинале вторая ракетка мира уступил 6:7(4), 1:6.

«Если против таких игроков упускать возможности, то выиграть или удержать преимущество будет сложнее.

Конечно, он сыграл на отличном уровне. Это заставило меня немного поменять игру. Я не мог делать то, что обычно делаю. Старался играть глубже, но не получалось. Пробовал другую тактику – тоже неудачно.

А во втором сете я просел психологически. Слишком много жаловался – а так трудно показывать лучший уровень».