Гауфф о первой поездке в Китай: «Видела такие места только по телевизору и в кино. Классно познакомиться с разными традициями»

Коко Гауфф на турнире в Пекине познакомилась с культурой Китая.

«Я видела такие места только по телевизору и в кино. Я еще ни разу не была в Китае, поэтому очень классно познакомиться с разными традициями. Я благодарна людям из Китая... за то, что позволили мне получить такой опыт».

Гауфф поучаствовала в мастер-классе по каллиграфии и игре на гучжэне – китайских гуслях. Также вместе с мамой они попробовали разные виды чая.

«Обычно мне не нравится чай. Обычно я люблю, когда в нем много сахара. А этот мне очень понравился».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе