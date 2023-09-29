Алькарас, Руне и Раонич заявились на турнир в Базеле
Опубликована заявка турнира ATP 500 в Базеле, который пройдет 23-29 октября.
В Швейцарии планируют выступить:
- Карлос Алькарас (2);
- Хольгер Руне (4);
- Тэйлор Фриц (8);
- Каспер Рууд (9);
- Алекс де Минаур (12);
- Хуберт Хуркач (17);
- Александр Бублик (35);
- Энди Маррей (40).
По защищенному рейтингу заявился Милош Раонич. Второй в списке запасных – №47 Стэн Вавринка.
Полностью список здесь.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
4 комментария