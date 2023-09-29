Алькарас, Руне и Раонич заявились на турнир в Базеле

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Опубликована заявка турнира ATP 500 в Базеле, который пройдет 23-29 октября.

В Швейцарии планируют выступить:

По защищенному рейтингу заявился Милош Раонич. Второй в списке запасных – №47 Стэн Вавринка.

Полностью список здесь.

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4 комментария

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Биллибоб
Дожили. Чела хейтят за то, что хочет играть больше турниров.
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Никита Волк
Ответ Вегетарианец_
Карасик всерьез нацелился на первую строчку рейтинга по итогам года.((
Решил очки за полуфинал поехать защищать, как же не везет Джоковичу(
+1
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