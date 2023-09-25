Астана (ATP). Бублик начнет со второго круга, Шевченко сыграет с ван де Зандшульпом, Вавринка – с Гироном, Тим встретится с Варильясом

Стала известна сетка турнира ATP 250 в Астане, который пройдет с 27 сентября по 3 октября.

Тэллон Грикспор (1), Себастьян Баес (2), Александр Бублик (3) и Иржи Лехечка (4) начнут со второго круга.

Александр Шевченко (WC) сыграет с Ботиком ван де Зандшульпом.

Стэн Вавринка (8) поборется с Маркосом Гироном. Победитель этого матча во втором раунде сыграет с Домиником Тимом или Хуаном Пабло Варильясом.

Полностью сетка здесь.

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