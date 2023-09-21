Саккари перед матчем с Аранго, которая вышла в 1/4 на дебютном турнире WTA 1000: «Верю, что смогу преодолеть следующее препятствие»

Мария Саккари поделилась ожиданиями от матча с Эмильяной Аранго в Гвадалахаре.

Колумбийка вышла в четвертьфинал на дебютном турнире WTA 1000. Она 180-я ракетка мира.

«Если она в четвертьфинале, то, конечно, она показывает хороший теннис. Я не очень хорошо ее знаю. Пока я не обсуждала матч с тренером. Начну думать об этом завтра. Я доверяю себе, доверяю своей игре. Я прибавляю с каждым днем. У меня есть опыт. Я сильна морально. И я верю, что смогу преодолеть следующее препятствие».

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