Саккари перед матчем с Аранго, которая вышла в 1/4 на дебютном турнире WTA 1000: «Верю, что смогу преодолеть следующее препятствие»

Теги WTA Мария Саккари Эмильяна Аранго Guadalajara Open Akron Теннис

Мария Саккари поделилась ожиданиями от матча с Эмильяной Аранго в Гвадалахаре.

Колумбийка вышла в четвертьфинал на дебютном турнире WTA 1000. Она 180-я ракетка мира.

«Если она в четвертьфинале, то, конечно, она показывает хороший теннис. Я не очень хорошо ее знаю. Пока я не обсуждала матч с тренером. Начну думать об этом завтра. Я доверяю себе, доверяю своей игре. Я прибавляю с каждым днем. У меня есть опыт. Я сильна морально. И я верю, что смогу преодолеть следующее препятствие».

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1 комментарий

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RealJon
Вижу Аранго играет в "тащи все" теннис. а такие теннисистки это криптонит для Саккари.
Что интересно, будет борьба между 2 "Пацанки" )))
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+2
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