Гуанчжоу (WTA). Второй круг. Шнайдер встретится с Ван Сиюй, Путинцева – с Таусон

Диана Шнайдер сыграет с Ван Сиюй во втором круге в Гуанчжоу.

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Galaxy Holding Group Guangzhou Open

Гуанчжоу, Китай

18 – 23 сентября 2023

WTA 250

Призовой фонд – 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Первый круг