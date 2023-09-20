Гуанчжоу (WTA). Второй круг. Шнайдер встретится с Ван Сиюй, Путинцева – с Таусон
Диана Шнайдер сыграет с Ван Сиюй во втором круге в Гуанчжоу.
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Galaxy Holding Group Guangzhou Open
Гуанчжоу, Китай
18 – 23 сентября 2023
WTA 250
Призовой фонд – 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Первый круг
- Дата проведения
- 20 сентября, 09.45
- Дата проведения
- 20 сентября, 09.45
- Дата проведения
- 20 сентября, 09.45
- Дата проведения
- 20 сентября, 11.15
- Дата проведения
- 20 сентября, 11.15
- Дата проведения
- 20 сентября, 11.15
- Дата проведения
- 20 сентября, 12.45
- Дата проведения
- 20 сентября, 14.00
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