Гуанчжоу (WTA). Второй круг. Шнайдер встретится с Ван Сиюй, Путинцева – с Таусон

Теги результаты WTA Guangzhou Open Теннис

Диана Шнайдер сыграет с Ван Сиюй во втором круге в Гуанчжоу.

Сетка турнира здесь.

Galaxy Holding Group Guangzhou Open

Гуанчжоу, Китай

18 – 23 сентября 2023

WTA 250

Призовой фонд – 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Первый круг

Магда Линетт (Польша) Дарья Сэвилл (Австралия)
Дата проведения
20 сентября, 09.45
Онлайн матча

 

Виктория Голубич (Швейцария) Ребека Машарова (Испания)
Дата проведения
20 сентября, 09.45
Онлайн матча

 

Моюка Учиджима (Япония) Лючия Бронцетти (Италия)
Дата проведения
20 сентября, 09.45
Онлайн матча

 

Татьяна Мария (Германия) Чжосюань Бай (Китай)
Дата проведения
20 сентября, 11.15
Онлайн матча

 

Диана Шнайдер (Россия) Сиюй Ван (Китай)
Дата проведения
20 сентября, 11.15
Онлайн матча

 

Грет Миннен (Бельгия) Хэрриет Дарт (Великобритания)
Дата проведения
20 сентября, 11.15
Онлайн матча

 

Юлия Путинцева (Казахстан) Клара Таусон (Дания)
Дата проведения
20 сентября, 12.45
Онлайн матча

 

Юэ Юань (Китай) Виктория Грунчакова (Словакия)
Дата проведения
20 сентября, 14.00
Онлайн матча

 

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