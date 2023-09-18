Рейтинг ATP. В топ-10 без изменений, Сафиуллин стал 55-м, Кория поднялся на 14 строчек
В топ-10 рейтинга ATP без изменений.
Чемпион «Челленджера» в Щецине Федерико Кория поднялся на 14 строчек.
Положение на 18 сентября 2023
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Новак Джокович (Сербия)
|11795
|2 (2)
|Карлос Алькарас (Испания)
|8535
|3 (3)
|Даниил Медведев (Россия)
|7280
|4 (4)
|
Хольгер Руне (Дания)
|4710
|5 (5)
|Стефанос Циципас (Греция)
|4615
|6 (6)
|Андрей Рублев (Россия)
|4515
|7 (7)
|Янник Синнер (Италия)
|4465
|8 (8)
|Тэйлор Фриц (США)
|3955
|9 (9)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|3560
|10 (10)
|Александр Зверев (Германия)
|3030
|15 (15)
|Карен Хачанов (Россия)
|2135
|55 (56)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|902
|63 (63)
|Аслан Карацев (Россия)
|853
|72 (82)
|Ринки Хиджиката (Австралия)
|769
|80 (73)
|Доминик Тим (Австрия)
|736
|82 (96)
|Федерико Кория (Аргентина)
|732
|86 (86)
|Александр Шевченко (Россия)
|705
|93 (102)
|Бенжамен Бонзи (Франция)
|660
|94 (81)
|Майкл Ммо (США)
|654
|106 (107)
|Павел Котов (Россия)
|578
|163 (161)
|Иван Гахов (Россия)
|388
|237 (239)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|255
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