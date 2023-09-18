Рейтинг ATP. В топ-10 без изменений, Сафиуллин стал 55-м, Кория поднялся на 14 строчек

Теги рейтинги ATP Доминик Тим Майкл Ммо Роман Сафиуллин Бенжамен Бонзи Федерико Кория Ринки Хиджиката Теннис

В топ-10 рейтинга ATP без изменений.

Чемпион «Челленджера» в Щецине Федерико Кория поднялся на 14 строчек.

FedEx ATP Rankings

Положение на 18 сентября 2023

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Новак Джокович (Сербия) 11795
2 (2) Карлос Алькарас (Испания) 8535
3 (3) Даниил Медведев (Россия) 7280
4 (4)

Хольгер Руне (Дания)

 4710
5 (5) Стефанос Циципас (Греция) 4615
6 (6) Андрей Рублев (Россия) 4515
7 (7) Янник Синнер (Италия) 4465
8 (8) Тэйлор Фриц (США) 3955
9 (9) Каспер Рууд (Норвегия) 3560
10 (10) Александр Зверев (Германия) 3030
15 (15) Карен Хачанов (Россия) 2135
55 (56) Роман Сафиуллин (Россия) 902
63 (63) Аслан Карацев (Россия) 853
72 (82) Ринки Хиджиката (Австралия) 769
80 (73) Доминик Тим (Австрия) 736
82 (96) Федерико Кория (Аргентина) 732
86 (86) Александр Шевченко (Россия) 705
93 (102) Бенжамен Бонзи (Франция) 660
94 (81) Майкл Ммо (США) 654
106 (107) Павел Котов (Россия) 578
163 (161) Иван Гахов (Россия) 388
237 (239) Рафаэль Надаль (Испания) 255

 

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1 комментарий

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Не вижу Надаля... а вон, в самом низу)
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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