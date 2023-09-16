16-летняя Корнеева вышла в финал 80-тысячника во Франции и дебютирует в топ-200

победила Фиону Ферро в полуфинале 80-тысячника в Ле-Небуре – 7:5, 7:5.

В первом сете Корнеева дважды отыграла брейк и ушла с брейк-пойнта при счете 5:5.

Во втором сете 16-летняя россиянка вела 5:1, 30:0, но Ферро сравняла счет. При счете 5:5 Корнеева ушла с трех брейк-пойнтов.

Накануне Корнеева и Ферро вместе выиграли парный турнир, победив Надю и Марину Колб. Это второй и крупнейший взрослый парный титул Корнеевой.

У нее уже есть три взрослых одиночных титула, крупнейший из них – июльский 100-тысячник в Фигейра-да-Фош.

Завтра Корнеева поборется с Селин Неф.

На следующей неделе Корнеева дебютирует в топ-200. В живом рейтинге она занимает 186-е место.

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