16-летняя Корнеева вышла в финал 80-тысячника во Франции и дебютирует в топ-200

Теги WTA челленджеры и турниры ITF Фиона Ферро Алина Корнеева Теннис

Алина Корнеева победила Фиону Ферро в полуфинале 80-тысячника ITF в Ле-Небуре – 7:5, 7:5.

В первом сете Корнеева дважды отыграла брейк и ушла с брейк-пойнта при счете 5:5.

Во втором сете 16-летняя россиянка вела 5:1, 30:0, но Ферро сравняла счет. При счете 5:5 Корнеева ушла с трех брейк-пойнтов.

Накануне Корнеева и Ферро вместе выиграли парный турнир, победив Надю и Марину Колб. Это второй и крупнейший взрослый парный титул Корнеевой.

У нее уже есть три взрослых одиночных титула, крупнейший из них – июльский 100-тысячник в Фигейра-да-Фош.

Завтра Корнеева поборется с Селин Неф.

На следующей неделе Корнеева дебютирует в топ-200. В живом рейтинге она занимает 186-е место.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ivan Stasuk
Да Алина 5-1 и 30-0 во втором сете при подаче на матч и 5 - 5 в итоге это сильно))) а так конечно молодец, удачи завтра с Наеф...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Григорий Шутров
Ответ Ivan Stasuk
Ну вы оптимист Алину колбасит не по детски) то рвёт и мечет то сливает выиграный сет Зайцевой в первом матче
Нравится, что вытаскивает равные матчи. Нравится, что команда не форсирует карьеру. Девчонке 16, учится, лучше постепенно разгореться и долго сиять, чем вспыхнуть и погаснуть
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Иванов
Всех рвет в челленджерах))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Григорий Шутров
Алина супер! Ждём 2024! Будет 💥💥💥
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мирослав Холод
сарочка 🐭эррани тоже вышла в финал 🔥
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ivanzhu90
Алина планировала в Японию поехать, интересно почему не сложилось.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
генгбенг
ещё пыхтеть и пыхтеть до топ 100
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ivan Stasuk
Забавный момент лягушатники вели видеотрансляцию в соц сети до тех пор пока Алина не играла на центральном корте, вчера на игре Алины камеру вырубили как и сегодня вообще не включили...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ivan Stasuk
Ответ Иван Иванов
Всех рвет в челленджерах))))
Ну вообще то она выиграла у 37ракетки мира когда то... сейчас сползшей во вторую сотню
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ivan Stasuk
Ответ Григорий Шутров
Алина супер! Ждём 2024! Будет 💥💥💥
Ну вы оптимист Алину колбасит не по детски) то рвёт и мечет то сливает выиграный сет Зайцевой в первом матче
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий