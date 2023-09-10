Впервые за 28 лет три финала женских ТБШ закончились решающим сетом

Теги Australian Open US Open Уимблдон Ролан Гаррос WTA Онс Жабер Маркета Вондроушова Арина Соболенко Елена Рыбакина Каролина Мухова Коко Гауфф Ига Швентек Теннис

Финал US Open, в котором Коко Гауфф обыграла Арину Соболенко (2:6, 6:3, 6:2), стал третьим в этом сезоне женским решающим матчем на турнирах «Большого шлема», дошедшим до третьего сета.

Ранее трехсетовые финалы прошли на Australian Open (Соболенко обыграла Елену Рыбакину) и «Ролан Гаррос» (Ига Швентек победила Каролину Мухову).

Только на «Уимблдоне» Маркета Вондроушова в двух сетах обыграла Онс Жабер.

Последний раз три трехсетовых финала ТБШ за сезон состоялись в 1995-м.

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2 комментария

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Daniel
Интересно, что только Соболенко смогла дважды выйти в финал - у всех остальных по одному финалу
+4
0
+4
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Мирослав Холод
Ответ Daniel
Интересно, что только Соболенко смогла дважды выйти в финал - у всех остальных по одному финалу
🚜машИна 💪💪💪
0
0
0
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