Впервые за 28 лет три финала женских ТБШ закончились решающим сетом

Финал US Open, в котором обыграла (2:6, 6:3, 6:2), стал третьим в этом сезоне женским решающим матчем на турнирах «Большого шлема», дошедшим до третьего сета.

Ранее трехсетовые финалы прошли на (Соболенко обыграла ) и « » ( победила ).

Только на « » в двух сетах обыграла .

Последний раз три трехсетовых финала ТБШ за сезон состоялись в 1995-м.

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

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