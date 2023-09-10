Впервые за 28 лет три финала женских ТБШ закончились решающим сетом
Финал US Open, в котором Коко Гауфф обыграла Арину Соболенко (2:6, 6:3, 6:2), стал третьим в этом сезоне женским решающим матчем на турнирах «Большого шлема», дошедшим до третьего сета.
Ранее трехсетовые финалы прошли на Australian Open (Соболенко обыграла Елену Рыбакину) и «Ролан Гаррос» (Ига Швентек победила Каролину Мухову).
Только на «Уимблдоне» Маркета Вондроушова в двух сетах обыграла Онс Жабер.
Последний раз три трехсетовых финала ТБШ за сезон состоялись в 1995-м.
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