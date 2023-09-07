Павлюченкова и Брэди заявились на турнир в Пекине по защищенному рейтингу

Турнир WTA 1000 в Пекине, который пройдет c 30 сентября по 8 октября, опубликовал заявочный лист.

В Китае сыграют все теннисистки топ-50, кроме Паулы Бадосы, Даниэль Коллинс и Лорин Дэвис. По защищенному рейтингу заявились Анастасия Павлюченкова и Дженнифер Брэди.

Полная заявка здесь.

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