Алькарас о возможном финале US Open с Джоковичем: «Конечно, мы к нему ближе, чем в начале турнира»

Карлос Алькарас прокомментировал возможный финал US Open против Новака Джоковича.

Испанец в полуфинале сыграет с Даниилом Медведев, а серб – с Беном Шелтоном.

«Конечно, мы к нему ближе, чем в начале турнира. Это очевидно – мы всего в матче от этого потенциального финала (улыбается).

Было бы здорово сыграть с Новаком в финале в Нью-Йорке. Но у нас обоих будут очень сложные полуфиналы. Так что посмотрим.

Конечно, мы оба стремимся попасть в финал».

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