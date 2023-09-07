Алькарас о возможном финале US Open с Джоковичем: «Конечно, мы к нему ближе, чем в начале турнира»

Теги Новак Джокович US Open ATP Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас прокомментировал возможный финал US Open против Новака Джоковича.

Испанец в полуфинале сыграет с Даниилом Медведев, а серб – с Беном Шелтоном.

«Конечно, мы к нему ближе, чем в начале турнира. Это очевидно – мы всего в матче от этого потенциального финала (улыбается).

Было бы здорово сыграть с Новаком в финале в Нью-Йорке. Но у нас обоих будут очень сложные полуфиналы. Так что посмотрим.

Конечно, мы оба стремимся попасть в финал».

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3 комментария

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Максим Пестов
Очень вежлив Карлос.
У Новака не будет никакого сложного полуфинала, легчайшие 3-0 за 2-2,5 часа
+2
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Максим Пестов
Ответ Nikolay Stavrogin
Думаю, будет сложнее, чем у Карлоса
Возможно. В Даню тоже не верю. Так что с огромной вероятностью увидим повторение финала Уима. Но тут Новаку нужно побеждать. И сделать то, что не смог сделать Рафа в том году.
36 летний Биг, выигравший 2 первых шлема сезона борется за первую строчку по итогам года с молодым испанским бычком...
Рафа не справился, может хоть у Новака получится
+3
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Nikolay Stavrogin
Ответ Максим Пестов
Очень вежлив Карлос. У Новака не будет никакого сложного полуфинала, легчайшие 3-0 за 2-2,5 часа
Думаю, будет сложнее, чем у Карлоса
+1
0
+1
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