Алькарас о возможном финале US Open с Джоковичем: «Конечно, мы к нему ближе, чем в начале турнира»
Карлос Алькарас прокомментировал возможный финал US Open против Новака Джоковича.
Испанец в полуфинале сыграет с Даниилом Медведев, а серб – с Беном Шелтоном.
«Конечно, мы к нему ближе, чем в начале турнира. Это очевидно – мы всего в матче от этого потенциального финала (улыбается).
Было бы здорово сыграть с Новаком в финале в Нью-Йорке. Но у нас обоих будут очень сложные полуфиналы. Так что посмотрим.
Конечно, мы оба стремимся попасть в финал».
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