Джокович о психологической подготовке: «Мы тоже люди, у нас есть личные проблемы. Отношения с близкими могут повлиять на то, как ты проведешь решающее очко»

Теги Новак Джокович Теннис

Новак Джокович рассказал, изменился ли с возрастом процесс психологического восстановления.

«Я не скажу, что сейчас восстановление сложнее, чем 10 лет назад. Но оно другое. Мне нужен другой подход – адаптированный под изменившуюся жизнь. У меня двое детей, за пределами корта в жизни много всего происходит, и это, конечно, влияет на психологическое и эмоциональное состояние.

В личной жизни происходит куда больше, чем 10 лет назад. Но этим жизнь и прекрасна – все меняется, развивается.

Я считаю, что внутри всегда есть дополнительная передача и ее можно найти. Очень долгое время в теннисе не обсуждали психологическую подготовку. И психологическое здоровье активно обсуждается последние три-четыре года – и я этому рад. Это нужно обсуждать, чтобы игроки правильно понимали то, что переживают, чтобы у них была помощь в преодолении определенных препятствий.

В конце концов, мы тоже люди, у нас есть личные проблемы. И на высшем уровне в индивидуальном спорте отношения с близкими могут повлиять на то, как ты проведешь решающее очко.

Поэтому важен целостный подход к подготовке. Так у тебя будет больше инструментов для разных ситуаций».

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6 комментариев

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sashati
Ответ инок
Новак не делает ничего особенного, но воля к победе у него сильная. У меня стойкое мнение, что даже топы, уже перед игрой ему проигрывают, может за исключением Алькараса...
Что значит ничего особенного, вы серьезно?
+8
0
+8
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Сергей48
Пока не выиграл у Джоковича последний мяч, в принципе, как и у любого топа, нельзя быть уверенным в победе!
+5
-1
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sashati
Каждое очко важно!)
+1
0
+1
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