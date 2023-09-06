Канкун стал лидером в борьбе за проведение итогового турнира WTA
Журналист Джон Вертхейм сообщил, что итоговый турнир WTA может пройти в Канкуне. По словам его источников, в последние недели заявка этого мексиканского города набрала ход и он уже рассматривается не как запасной вариант, а как предпочтительный.
Ранее сообщалось, что итоговый пройдет в Саудовской Аравии, но этот вариант подвергся критике.
Потом говорилось, что турнир примет Прага. Не в пользу варианта с Чехией напряженность политической обстановки в стране для россиянок и белорусок. 28 июня правительство Чехии приняло решение об отстранении их от участия в любых соревнованиях, проходящих в стране. После этого теннисистку из России депортировали из аэропорта, когда она прилетела на турнир WTA 250.
Итоговый турнир WTA должен стартовать 30 октября.
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