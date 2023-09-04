Четвертьфинальные поединки в женском одиночном турнире на Открытом чемпионате США по теннису откроют Алена Остапенко из Латвии и шестая ракетка мира американка Коко Гауфф. Матч состоится 5 сентября, начало не ранее 19:00 по московскому времени.

Соперницы будут выяснять отношения на центральном корте турнира имени Артура Эша. Прямую видеотрансляцию болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Результаты US Open 2023

US Open 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

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Алена Остапенко всегда считала хард своим любимым покрытием, при этом на хардовых турнирах Большого шлема ее потолком считается выход в четвертьфинал. Да и то впервые она смогла этого добиться в январе 2023 года на Открытом чемпионате Австралии, и вот теперь на US Open. Впрочем, сейчас есть шансы улучшить и это достижение. Ранее она играла в полуфинале Уимблдона, случилось это в 2018 году и выиграла Roland Garros, сейчас кажется в другой жизни, в 2017 году. Тогда многие прочили спортсменке долгие годы успешной карьеры. Нельзя сказать, что она выходит провальной, но с тех пор представительница Латвии утратила позиции. Теперь каждый раз она пытается вернуть их, и каждый раз ее подводит нестабильная игра. Может, вдохновит победа над первой ракеткой мира, которая случилась в четвертом круге.

Коко Гауфф на турнире пока не приходилось прыгать выше головы. Всех своих соперниц она обыгрывала планомерно и уверенно. Пусть в трех случаях из четырех для победы понадобилось играть все три партии, но в заключительных сетах сомнений в победе американки не оставалось. В девятнадцать лет Коко уже отличается в туре мощной и уверенной игрой, а сейчас она еще и набрала отличную форму. Вот только где ее пик... С учетом турнира в Цинциннати, который она выиграла в августе, на ее счету уже девять побед подряд на харде. Психологически нести такой груз непросто, тем более на US Open она начинала выступать еще и в миксте, и в парном женском разряде. Причем в последнем случае она также вышла в четвертьфинал.

На стороне Коко Гауфф мощная поддержка со стороны трибун, уверенность в своих силах, первая подача и хорошая игра на задней линии. Для победы Елене Остапенко второй раз подряд нужно продемонстрировать свой лучший теннис. Букмекеры отдают преимущество хозяйке турнира. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,35, выигрыш Остапенко оценивается коэффициентом 3,27.

Расписание US Open 2023