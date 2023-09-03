Новак Джокович в четвертом круге продолжит свой путь к очередной возможности выиграть турнир Большого шлема. Его соперником станет хорват Борна Гойо. Матч состоится 4 сентября на центральном корте турнира имени Артура Эша, начало не ранее 02:00 по московскому времени.

После матча третьего круга, где Новак Джокович встречался с соотечественником Ласло Дьере заголовки всех спортивных изданий говорили о великом спасении второй ракетки мира. Но разве это кого-то удивляет. Банально, но Джокович, как вино, чем дальше, тем лучше становится, и такие трюки как с Дьере он проделывает уже не в первый раз. Одно время кажется, что он встал не с той ноги, все у него в игре идет как попало, возникает мысль, что все же возраст уже не тот. Потом будто переключается какой-то тумблер, и мы видим преображение великого теннисиста. Два сетя против Ласло его на корте практически не было, ошибки, медленное передвижение. Дьере был лучше и заслуженно повел 2 – 0. Но тут Джокович взял небольшой тайм-аут, ушел в подтрибунное помещение и вернулся совершенно другим. Играть он начал на самом высшем уровне, и его соперник растерялся, больше у него практически не было шансов. В следующих трех партиях Новак отдал лишь пять геймов. Есть очередная победа. Предполагалось, что Дьере даст бой земляку, но никто не ожидал, что все будет настолько серьезно. Впереди у Джоковича соперник иного уровня из второй сотни мирового рейтинга.

Начнем с того, что для Борны Гойо матч со второй ракеткой мира станет большим событием. Сам хорват ранее никогда не преодолевал на турнирах Большого шлема барьер второго круга. Случилось это однажды в прошлом году на Roland Garros, в Австралии он ни разу не смог преодолеть квалификационный барьер, а на Уимблдоне выбывал из турнира после первого раунда. На этот раз на Открытом чемпионат США Борна начал с квалификации, поэтому матч с Джоковичем будет для него седьмым по счету. В квалификационном турнире самым сложным для Гойо стал первый поединок с другим сербом Хамадом Медьедовичем. Пришлось играть три сета, причем один из них на тай-брейке. Но в основной сетке турнира дела пошли гораздо лучше. В каждом из трех своих матчей хорват побеждал в трех сетах. Причем соперники были вполне серьезные, хоть и не из категории топ. В первом круге он встречался с французом Уго Делльеном, во втором с американцем Маккензи Макдональдом и в третьем с Иржи Веселы из Чехии. Все они не были сеяными, а Уго и Иржи вообще получили места на турнире благодаря защищенному рейтингу, но каждый из этих теннисистов обладает большим опытом. Все это говорит, что Борна сейчас на хорошем ходу и просто в матче с ним не придется.

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покрытие корта — хард

рейтинг ATP Джоковича — 2

победы/поражения Джоковича в 2023 году — 42/5

победы/поражения Джоковича на харде — 23/1

рейтинг ATP Гойо — 105

победы/поражения Гойо в 2023 году — 39/23

победы/поражения Гойо на харде — 22/8

Факты и статистика перед матчем Джокович — Гойо

Процент побед Борны Гойо на харде в картере составляет 64. Он впервые вышел в четвертый круг турнира Большого шлема. В свою очередь, у Новака Джоковича тридцать побед в 31 последнем матче на мейджорах.

Статистика личных встреч Джокович — Гойо

Теннисисты ни разу ранее не играли друг против друга, предстоящий поединок станет первым очным.

Прогноз на матч Джокович — Гойо

С одной стороны, у Джоковича возраст, позади пятисетовый поединок и непредсказуемость, которая в его действиях на корте проявляется все чаще. Никогда не угадаешь, как он начнет и продолжит. С другой стороны, голодный до побед соперник, понимающий, что может обыграть самого титулованного теннисиста планеты. Однако все прекрасно осознают, что если Джокович до сих пор умеет выкарабкиваться из самых безнадежных ситуаций, тут даже больше показателен финал турнира в Цинциннати против Алькараса, то Гойо он точно должен побеждать. Букмекеры практически не дают шансов хорвату. Winline предлагает на победу Джоковича коэффициент 1,01, успех Гойо оценивается коэффициентом 31,37.

Наш прогноз: цифры достаточно красноречивы и с ними не поспоришь. Да, Джокович играл пятисетовый поединок, но почти двое суток на восстановление у него будет. На матч он выйдет как новенький, и для хорвата будет удачей взять хотя бы один сет. Однако вряд ли это удастся сделать, поэтому тотал меньше 28,5.

Расписание US Open 2023