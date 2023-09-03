Стремительно пролетела первая неделя четвертого по счету турнира Большого шлема в 2023 году, и начинается пора решающих поединков. В мужской сетке одиночного разряда Открытого чемпионата США по теннису встретятся австралиец Ринки Хиджиката и американский теннисист Фрэнсис Тиафу. Матч состоится 3 сентября на стадионе имени Луи Армстронга, начало не ранее 22:00 по московскому времени.

Громких сенсаций до нынешнего этапа турнира US Open 2023 пока не было, но сюрпризов уже предостаточно. Один из них — выход в 1/8 финала австралийского теннисиста Ринки Хиджикаты. На сегодняшний день это его самый существенный успех на турнирах Большого шлема. Ринки 22 года, лучшее место в рейтинге он занимает прямо сейчас и поднялся на него в июле, в первую сотню пока не попадал. Выход в четвертый круг Открытого чемпионата США для Хиджикаты сымый большой успех на мейджорах. До сих пор он мог похвастать только выходом в третий круг Уимблдона в прошлом году. Результаты Ринки в этом году типичны для представителя второй сотни рейтинга. На Открытом чемпионате Австралии он дошел только до второго круга и уступил Стефаносу Циципасу, на Roland Garros и Уимблдон попасть не смог. Самым успешным выступлением стал выход в полуфинал июньского турнира в Нидерландах. На US Open он попал благодаря уайлд кард от организаторов. Нельзя сказать, что в Нью-Йорке ему повезло с соперниками. Если в первом круге он одолел равного себе россиянина Павла Котова в четырех сетах, то во втором столкнулся с более сильным Мартоном Фучовичем из Венгрии. Тем неожиданнее оказался результат — безоговорочная победа в трех сетах.

Фрэнсис Тиафу на три года старше своего предстоящего оппонента и успешных выступлений на теннисных кортах у него гораздо больше. Достаточно сказать, что к турниру в Нью-Йорке он подошел в отличной форме, находясь на десятом месте в рейтинге ATP Tour. Посеян на турнире он тоже под десятым номером. В первых двух раундах американец не испытал серьезных проблем. В трех сетах он сначала обыграл соотечественника Лэрнера Тьена, затем Себастьяна Офнера из Австрии. Гораздо более упорным получился для него поединок третьего круга против Адриана Маннарино. Француз смог выиграть первую партию, но затем Тиафу смог перевернуть ход поединка и выиграл три партии подряд, в четвертой на тай-брейке. Для американца выход в четвертый круг турнира далеко не предел, его лучшим результатом на Открытом чемпионате США является прошлогодний полуфинал, где он в пяти сетах уступил будущему победителю Карлосу Алькарасу. На этот раз Фрэнсис горит желанием улучшить результат, но на той же стадии впереди может случится встреча с Новаком Джоковичем. Впрочем, сейчас главная задача выиграть у набравшего неплохую форму австралийца.

Результаты US Open 2023

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покрытие корта — хард

рейтинг ATP Хиджикаты — 110

победы/поражения Хиджикаты в 2023 году — 33/27

победы/поражения Хиджикаты на харде — 24/17

рейтинг ATP Тиафу — 10

победы/поражения Тиафу в 2023 году — 36/17

победы/поражения Тиафу на харде — 20/8

Факты и статистика перед матчем Хиджиката — Тиафу

Ринки Хиджиката выиграл четыре из пяти последних поединка на хардовом покрытии. Всего в карьере процент побед на харде у него — 68. Фрэнсис Тиафу в последнее время хорошо выступает на Открытом чемпионате США, он выиграл в Нью-Йорке в восьми из десяти последних матчей.

Статистика личных встреч Хиджиката — Тиафу

Ранее теннисисты на турнирах не пересекались, предстоящий поединок станет первым очным.

Прогноз на матч Хиджиката — Тиафу

У специалистов и простых болельщиков есть понимание того, кто в этом матче является фаворитом. Фрэнсис Тиафу, во-первых, гораздо более опытный теннисист, во-вторых, играет перед своими болельщиками, которые будут его поддерживать. Победа Хиджикаты в этом противостоянии как раз и может стать сенсацией. Американец уже на протяжении карьеры несколько раз испытывал вкус побед, на его счету три титула турниров АТР. С другой стороны, над австралийцем сейчас ничего не довлеет, он и так смог пройти по сетке достаточно далеко, за поражение его никто не осудит, так что можно сыграть в свое удовольствие. Коэффициенты букмекеров полностью подтверждают предматчевые расклады аналитиков. Winline предлагает на победу австралийца коэффициент 6,80, успех Тиафу оценивается коэффициентом 1,13.

Наш прогноз: Вряд ли можно ожидать от предстоящего поединка каких-то неожиданностей. Возможно для Тиафу этот матч должен сложиться еще проще чем предыдущий. Самые сильные соперники у него впереди. Теннисисты сыграют не больше трех сетов, поэтому тотал меньше 33,5.

Расписание US Open 2023