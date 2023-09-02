В женской сетке одиночного турнира Открытого чемпионата США по теннису первая ракетка России Дарья Касаткина за выход в четвертый круг сыграет с теннисисткой из Бельгии Грет Миннен. Матч состоится 2 сентября, начало в 18:00 по московскому времени.

Организаторы местом встречи теннисисток определили семнадцатый корт. Прямую видеотрансляцию встречи болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Среди россиянок в женском теннисе давно не появлялись те, кто сможет навязать борьбу ведущим теннисисткам рейтинга. Болельщики связывали определенные надежды с Дарьей Касаткиной, но время идет, а по-настоящему больших успехов у россиянки нет. Безусловно, можно занести ей в актив полуфинал прошлогоднего Roland Garros, но ту игру против Иги Швентек наверняка нет желания вспоминать ни у самой Даши, ни у ее болельщиков. Взять она смогла всего три гейма. Но у других и подобных успехов нет. Разве что Анастасия Павлюченкова могла еще раз выстрелить, но ее уже на турнире нет. Лучшим достижением Касаткиной на US Open считается выход в четвертый круг в 2017 году и сейчас она на пороге повторения того результата. Осталось победить бельгийку.

Грет Миннен ровесница россиянки, обоим по 26 лет, но разница в турнирных успехах огромная. В рейтинге выше седьмого десятка бельгийка никогда не поднималась, а накануне нынешнего турнира замыкала первую сотню и играла квалификационный турнир. Там ей пришлось непросто, в двух из трех поединках Грет играла три сета. В первом же круге жребий выпал ей сыграть с легендой американского да и мирового тенниса Винус Уильямс. Но ветерана женского тура сейчас обыгрывают почти все, кроме Вероники Кудерметовой. В результате Миннен отдала только два гейма. Более сложным получился поединок с малоизвестной американкой Сашей Викери, тут вновь пришлось сыграть три сета. Зато удалось повторить достижение трехлетней давности и вновь выйти в третий круг US Open.

Спортсменки один раз встречались. Случилось это ровно год назад на хардовом турнире в Канаде. Дарья Касаткина в первом круге выиграла в трех сетах. Наверняка и сейчас бельгийка постарается навязать борьбу. Тут все будет зависеть от россиянки, иногда она способна на сюрпризы со знаком минус. Букмекеры отдают преимущество Дарье. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,30, выигрыш Миннен оценивается коэффициентом 3,61.

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