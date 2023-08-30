Изнер прослезился, когда к нему выбежал сын на церемонии после первого круга US Open. Он завершает карьеру после турнира

в первом круге обыграл Факундо Диаса Акосту со счетом 6:4, 6:3, 7:6(1). 38-летний американец проводит последний турнир в карьере.

После матча ему устроили церемонию на корте, во время которой показали монтаж его памятных моментов на US Open и подарили фотоколлаж.

К Изнеру потом вышла его семья – жена и четверо детей – и друзья. Американец прослезился, когда к нему выбежал старший сын.

На пресс-конференции после матча Изнер сказал: «Довольно эмоциональный момент. Я очень рад, что выиграл. Думаю, меня бы еще больше разнесло, если бы я проиграл.

Это неповторимый момент. Я навсегда его запомню. Сейчас для меня это самое важное – я не хочу никому ничего доказывать, я хочу создавать такие моменты».

Во втором круге Изнер сыграет с Майклом Ммо.

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