Швентек об усталости после Цинциннати: «Утомление было и физическим, и психологическим»
Ига Швентек прокомментировала свои слова про усталость после Цинциннати .
Она говорила, что «бак у нее довольно пустой». Ее спросили, как она восстановилась к US Open.
В первом круге в Нью-Йорке она проиграла один гейм.
«В Цинциннати все матчи были напряженными. Иногда мне приходилось отыгрываться, решать проблемы. Утомление было и физическим, и психологическим.
И уже вторая половина сезона, ты уже чувствуешь, что провела много матчей и много турниров, так что восстанавливаться сложнее.
Я взяла несколько выходных, мне этого хватило. Ничего особенного. У меня были дела, но я не тренировалась и наслаждалась днями, когда не нужно проходить через весь этот процесс. И я просто выходила в город, наслаждалась Нью-Йорком».
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