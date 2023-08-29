Швентек об усталости после Цинциннати: «Утомление было и физическим, и психологическим»

Теги US Open WTA Ига Швентек Теннис

Ига Швентек прокомментировала свои слова про усталость после Цинциннати .

Она говорила, что «бак у нее довольно пустой». Ее спросили, как она восстановилась к US Open.

В первом круге в Нью-Йорке она проиграла один гейм.

«В Цинциннати все матчи были напряженными. Иногда мне приходилось отыгрываться, решать проблемы. Утомление было и физическим, и психологическим.

И уже вторая половина сезона, ты уже чувствуешь, что провела много матчей и много турниров, так что восстанавливаться сложнее.

Я взяла несколько выходных, мне этого хватило. Ничего особенного. У меня были дела, но я не тренировалась и наслаждалась днями, когда не нужно проходить через весь этот процесс. И я просто выходила в город, наслаждалась Нью-Йорком».

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