В Соединенных Штатах стартует очередной 143-по счету US Open. В матче первого круга соревнований трехкратный победитель турнира и вторая ракетка мира Новак Джокович будет экзаменовать французского теннисиста Александра Мюллера. Матч начнется в ночь с 28 на 29 августа, не ранее 03:15 по московскому времени.

Соперники буду играть на центральном корте турнира имени Артура Эша. Прямую видеотрансляцию встречи теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Результаты US Open 2023

US Open 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

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Александру Мюллеру явно не повезло с соперником по первому матчу. Впрочем, 26-летний теннисист пока не может похвастаться серьезными успехами и уступает на турнирах Большого шлема куда менее известным соперникам. Да и вообще француз не частый гость на мейджорах. В текущем сезоне он смог войти в первую сотню рейтинга АТР во многом благодаря успешному выступлению в апреле на турнире в Касабланке, где он дошел до финала и уступил испанцу Роберто Карбаллесу Баэне. На Australian Open Мюллер не смог выйти в основную сетку. На Roland Garros уступил в первом же круге Яннику Синнеру, а на Уимблдоне во втором Карлосу Алькарасу. Теперь — Новак Джокович, и есть причины жаловаться на такой суровый жребий. Можно утешать себя тем, что встреча с Джоковичем это большой опыт.

Все помнят историю Джоковича годичной давности, когда организаторы американского турнира нет стали поступать по образу и подобию австралийских коллег, а попросту сослались на правила, согласно которым непривитым от коронавируса гражданам въезд в США запрещен. Так Новак Джокович оказался вне участия в турнире, а в его отсутствии первый трофей Большого шлема смог завоевать Каролос Алькарас. С тех пор и началось заочное по очкам в рейтинге и очное на различных стадиях турниров противостояние испанца и серба, молодости и опыта. Джокович выиграл в Австралии и во Франции, Алькарас взял реванш на Уимблдоне. Накануне в Цинциннати Джокович в финале вновь оказался сильнее. Встреча с Мюллером должна стать всего лишь первым этапом на пути к новой встрече.

Француз ни разу до этого не пересекался на теннисных турнирах с сербом. Все прогнозы склоняются к одному и тому же исходу. Вопрос только в том, сколько геймов сможет взять Мюллер. Букмекеры не сомневаются в победе фаворита. Winline предлагает на победу Александра коэффициент 18,00, выигрыш Новака оценивается коэффициентом 1,01.

Расписание US Open 2023