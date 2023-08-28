Рейтинг ATP. Лехечка дебютировал в топ-30, Сафиуллин вернулся в топ-60
Иржи Лехечка дебютировал в топ-30.
Роман Сафиуллин вернулся в топ-60, Ботик ван де Зандшульп оттуда выпал.
Чемпион турнира в Уинстон-Сейлеме Себастьян Баес поднялся на 10 строчек.
Положение на 28 августа 2023
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Карлос Алькарас (Испания)
|9815
|2 (2)
|Новак Джокович (Сербия)
|9795
|3 (3)
|Даниил Медведев (Россия)
|6260
|4 (4)
|Хольгер Руне (Дания)
|4790
|5 (5)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|4715
|6 (6)
|Янник Синнер (Италия)
|4645
|7 (7)
|Стефанос Циципас (Греция)
|4580
|8 (8)
|Андрей Рублев (Россия)
|4515
|9 (9)
|Тэйлор Фриц (США)
|3605
|10 (10)
|Фрэнсис Тиафу (США)
|3050
|11 (11)
|Карен Хачанов (Россия)
|2845
|12 (12)
|Александр Зверев (Германия)
|2670
|23 (29)
|Борна Чорич (Хорватия)
|1450
|29 (35)
|Иржи Лехечка (Чехия)
|1338
|32 (42)
|Себастьян Баес (Аргентина)
|1295
|35 (23)
|Адриан Маннарино (Франция)
|1206
|60 (61)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|857
|65 (55)
|Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды)
|825
|77 (76)
|Аслан Карацев (Россия)
|773
|83 (84)
|Александр Шевченко (Россия)
|699
|98 (97)
|Павел Котов (Россия)
|603
|139 (141)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|435
|161 (162)
|Иван Гахов (Россия)
|393
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