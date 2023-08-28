Рейтинг ATP. Лехечка дебютировал в топ-30, Сафиуллин вернулся в топ-60

Теги рейтинги ATP Роман Сафиуллин Иржи Лехечка Ботик ван де Зандшульп Себастьян Баес Теннис

Иржи Лехечка дебютировал в топ-30.

Роман Сафиуллин вернулся в топ-60, Ботик ван де Зандшульп оттуда выпал.

Чемпион турнира в Уинстон-Сейлеме Себастьян Баес поднялся на 10 строчек.

FedEx ATP Rankings

Положение на 28 августа 2023

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Карлос Алькарас (Испания) 9815
2 (2) Новак Джокович (Сербия) 9795
3 (3) Даниил Медведев (Россия) 6260
4 (4) Хольгер Руне (Дания) 4790
5 (5) Каспер Рууд (Норвегия) 4715
6 (6) Янник Синнер (Италия) 4645
7 (7) Стефанос Циципас (Греция) 4580
8 (8) Андрей Рублев (Россия) 4515
9 (9) Тэйлор Фриц (США) 3605
10 (10) Фрэнсис Тиафу (США) 3050
11 (11) Карен Хачанов (Россия) 2845
12 (12) Александр Зверев (Германия) 2670
23 (29) Борна Чорич (Хорватия) 1450
29 (35) Иржи Лехечка (Чехия) 1338
32 (42) Себастьян Баес (Аргентина) 1295
35 (23) Адриан Маннарино (Франция) 1206
60 (61) Роман Сафиуллин (Россия) 857
65 (55) Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды) 825
77 (76) Аслан Карацев (Россия) 773
83 (84) Александр Шевченко (Россия) 699
98 (97) Павел Котов (Россия) 603
139 (141) Рафаэль Надаль (Испания) 435
161 (162) Иван Гахов (Россия) 393

 

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