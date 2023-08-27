Вондроушова о бывшем спонсоре: «Мои родители подписали контракт, потому что на теннис нужно было много денег»

Теги WTA Маркета Вондроушова Теннис

Маркета Вондроушова рассказала, как выкупила контракт с бывшим спонсором.

Его подписали, когда она была юниоркой, и по контракту она получила финансовую поддержку в обмен на часть будущих призовых. В 18 лет она его разорвала.

«Мои родители подписали контракт, потому что на теннис нужно было много денег. А они работали, у нас не было много денег на теннис, тренеров и так далее. Нам пришлось его подписать.

Потом я поняла, что хочу разорвать это сотрудничество, так что мне пришлось выкупить контракт. Безумные времена. Но это было правильно, потому что он так на меня давил, чтобы я играла турниры и так далее. Это было постоянное напряжение, и я не могла делать то, что хотела.

Это было правильным решением».

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3 комментария

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itemme
Ответ qdr1k
Без этих денег она бы не стала тем, кем является сейчас. Надеюсь, спонсор получил хорошие деньги за разрыв контракта.
Да какие хорошие) это копейки, считай детско-юношеские размеры почти))
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Рус Киссенжер
Ответ qdr1k
Без этих денег она бы не стала тем, кем является сейчас. Надеюсь, спонсор получил хорошие деньги за разрыв контракта.
ты надеешься?
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