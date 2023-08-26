Алькарас о том, что хотел бы перенять у Джоковича: «Его психологическую стойкость. Он никогда не сдается»
Карлос Алькарас рассказал, что хотел бы перенять у Новака Джоковича.
«Очевидно, что он один из величайших в истории нашего спорта. В этом нет никаких сомнений. Все, что он делает, просто невероятно.
Наверное, его психологическую стойкость. Он никогда не сдается. Он может уступать, проигрывать, но всегда создает себе возможность побороться и выиграть.
Наверное, это самое важное, что я стараюсь перенять. Например, в нашем финале в Цинциннати все так и было».
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