Алькарас о том, что хотел бы перенять у Джоковича: «Его психологическую стойкость. Он никогда не сдается»

Карлос Алькарас рассказал, что хотел бы перенять у Новака Джоковича.

«Очевидно, что он один из величайших в истории нашего спорта. В этом нет никаких сомнений. Все, что он делает, просто невероятно.

Наверное, его психологическую стойкость. Он никогда не сдается. Он может уступать, проигрывать, но всегда создает себе возможность побороться и выиграть.

Наверное, это самое важное, что я стараюсь перенять. Например, в нашем финале в Цинциннати все так и было».

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