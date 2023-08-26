Алькарас о том, что хотел бы перенять у Джоковича: «Его психологическую стойкость. Он никогда не сдается»

Теги Новак Джокович ATP Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас рассказал, что хотел бы перенять у Новака Джоковича.

«Очевидно, что он один из величайших в истории нашего спорта. В этом нет никаких сомнений. Все, что он делает, просто невероятно.

Наверное, его психологическую стойкость. Он никогда не сдается. Он может уступать, проигрывать, но всегда создает себе возможность побороться и выиграть.

Наверное, это самое важное, что я стараюсь перенять. Например, в нашем финале в Цинциннати все так и было».

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3 комментария

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Tarkovski
Карлос ещё по сути не обрёл инстинкт убийцы, вот где ему надо работать. Тот второй сет в Цинци где он вёл с брейком и легко его отдал - очень показателен. Испанец часто позволяет себе такое, зная что всё равно дожмёт. И так и происходило всегда, он все равно выигрывал. Но здесь он напоролся на теннисиста которому такой шанс давать нельзя - и поплатился. Это стало ему уроком - и думаю он его выучит
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dedpihto59
Насколько я помню после финала в Цинциннати Новак как раз похвалил Карлоса за то что тот никогда не сдаётся‼️
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Сергей48
Ответ dedpihto59
Насколько я помню после финала в Цинциннати Новак как раз похвалил Карлоса за то что тот никогда не сдаётся‼️
Обоюдный обмен вежливостями, перед потенциальной схваткой? Как мило😁
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