Каролин Возняцки: «Горжусь тем, что в туре довольно много мам, которые проложили путь для будущих поколений»

Каролин Возняцки прокомментировала возвращение в тур после рождения двух детей.

Ее спросили, тяжелее ли ей сейчас восстанавливаться после нагрузок.

«Чем старше становишься, тем сложнее. И это не зависит от того, играешь ли ты постоянно или брала перерыв. С возрастом нужно больше усилий на восстановление. Но сейчас я себя хорошо чувствую, организм со мной сотрудничает. Я очень довольна».

Также Возняцки ответила, советовалась ли с другими мамами в туре перед возвращением.

«Конечно, я говорила с Сереной. Она поддерживает меня во всем и посчитала, что круто, что я возвращаюсь. Но у всех все по-разному. Свитолина все делает по-своему, Серена делала по-своему, я делаю по-своему. Мы все разные. И классно, что каждая выбирает свой путь.

В основном я просто горжусь тем, что в туре довольно много мам, которые проложили путь для будущих поколений. Показали, что можно взять перерыв, завести семью и вернуться. Женщины показали, что можно играть на очень-очень высоком уровне».

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