Джессика Пегула: «Не считаю себя особо популярной»

Джессика Пегула прокомментировала то, что стала главной теннисисткой США.

Сейчас 29-летняя Пегула – третья ракетка мира и чемпионка двух турниров 1000.

«Я это принимаю. Я вышла на пике уже во взрослом возрасте, хотя до этого всегда держалась тихо – мало пишу в соцсетях, не считаю себя особо популярной. Я не особо думаю о давлении.

Но сейчас можно и поделать как можно больше, оценить все, что ко мне приходит, потому что не уже не 20. У меня нет еще 10 лет в туре».

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