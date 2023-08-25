Корда снялся с 1/2 в Уинстон-Сейлеме, Лехечка впервые вышел в финал ATP
Американец Себастьян Корда снялся с полуфинала турнира в Уинстон-Сейлеме сразу после того, как отыграл матчбол в четвертьфинале. Иржи Лехечка без борьбы вышел в финал. Он впервые сыграет в решающем матче на уровне ATP.
Причиной отказа Корды стали проблемы с голеностопом.
«Ситуация не улучшалась. Надеюсь, в ближайшие пару дней ноге станет лучше. Решение сняться – непростое, но необходимое. Надеюсь, я восстановлюсь к US Open», – сказал Корда.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Комментарии