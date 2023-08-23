Бывший тренер Джоковича о тех, кто списывает его со счетов: «Эти люди ничего не понимают в теннисе»

Бывший тренер Новака Джоковича высказался о людях, которые списывают серба.

Никола Пилич прокомментировал то, что перед финалом в Цинциннати многие считали, что Джокович не способен обыграл Карлоса Алькараса.

«Эти люди ничего не понимают в теннисе. Есть люди, которые обсуждают теннис, но ничего о нем не знают. Новак уже всем доказал, что он лучший, и только те, кто ничего не понимает в теннисе, могут списывать его со счетов перед матчем.

Когда Алькарас выиграл Мадрид, я сказал, что он единственный, кто может бороться с Новаком. Он, а не Зверев, Циципас или даже Синнер, которого я очень ценю.

Только у испанца есть физическая и, что еще важнее, психологическая способность бороться с Новаком. Всего в 20 лет он играет очень зрело, и я это очень уважаю».

Также Пилич рассказал, что Джоковича сейчас мотивирует желание побить рекорд Маргарет Корт, которая выиграла 24 «Больших шлема» в одиночном разряде. У серба их 23.

«Из нескольких наших разговоров я знаю, что его главное желание – побить рекорд по «Большим шлемам». И у него будет такая возможность на US Open.

Я считаю, что в теннисе есть два величайших рекорда, заслуживающих уважения. Это 14 титулов Надаля на «Ролан Гаррос» и 400 недель Новака на вершине рейтинга (сейчас у Джоковича 389 недель – Sports.ru).

Для него важнее всего «Большие шлемы», и, как и в последние два года, он сделает все, чтобы набрать форму к этим главным турнирам».

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