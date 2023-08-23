Бывший тренер Джоковича о тех, кто списывает его со счетов: «Эти люди ничего не понимают в теннисе»

Теги Новак Джокович ATP Карлос Алькарас Теннис

Бывший тренер Новака Джоковича высказался о людях, которые списывают серба.

Никола Пилич прокомментировал то, что перед финалом в Цинциннати многие считали, что Джокович не способен обыграл Карлоса Алькараса.

«Эти люди ничего не понимают в теннисе. Есть люди, которые обсуждают теннис, но ничего о нем не знают. Новак уже всем доказал, что он лучший, и только те, кто ничего не понимает в теннисе, могут списывать его со счетов перед матчем.

Когда Алькарас выиграл Мадрид, я сказал, что он единственный, кто может бороться с Новаком. Он, а не Зверев, Циципас или даже Синнер, которого я очень ценю.

Только у испанца есть физическая и, что еще важнее, психологическая способность бороться с Новаком. Всего в 20 лет он играет очень зрело, и я это очень уважаю».

Также Пилич рассказал, что Джоковича сейчас мотивирует желание побить рекорд Маргарет Корт, которая выиграла 24 «Больших шлема» в одиночном разряде. У серба их 23.

«Из нескольких наших разговоров я знаю, что его главное желание – побить рекорд по «Большим шлемам». И у него будет такая возможность на US Open.

Я считаю, что в теннисе есть два величайших рекорда, заслуживающих уважения. Это 14 титулов Надаля на «Ролан Гаррос» и 400 недель Новака на вершине рейтинга (сейчас у Джоковича 389 недель – Sports.ru).

Для него важнее всего «Большие шлемы», и, как и в последние два года, он сделает все, чтобы набрать форму к этим главным турнирам».

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10 комментариев

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инок
Успеха Новаку на US Open! Буду болеть за него.
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Юрий Шептухин
Лихо он 90% теннисной ветки этого сайта обнулил.
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Юрий Шептухин
Ответ Аркадий Коллапсников
Да, и антисоветчики это всегда русофобы Это ж не так, что людям просто не нравятся истерики, крушения ракеток, мед. таймауты, сердечки на грунте, поддельные медотводы и тд
Ну слушайте мед. таймауты это в пределах правил, в последней игре Новаку было плохо от жары и он три раза не смог подать свою подачу первый раз в карьере наверное, и не только он ими пользуется. По поводу истерик и ракеток он тоже далеко не первый и в подметки не годиться Медведеву или молодому Роджеру. Лучше сломать ракетку или обругать своего тренера, чем трясти кулачками на анфорсах соперника, или нахально поучительным тоном объявлять сопернику , что тот сильно кричит.
+5
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old folk
Я просто напомню, что кэф на победу Новака перед матчем был 1.6, на Карлоса - 2.3.
Поэтому не то чтобы многие)
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Комиссар Жабер
Ответ Виктор Морев
все списывающие Джоковича со счетов, всего лишь навсего являются Русофобами и Сербофобами. у которых за неимением ничего своего (кроме зависти и ненависти к Сильным Личностям Востока.) постоянно сводит чубы и много чего ещё, от Побед Новака.
Скорее федали
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