Гауфф о выносливости: «Конечно, это генетика, природные качества, но еще и многочасовые тренировки»

Коко Гауфф прокомментировала свою физическую подготовку.

Сегодня она сыграет с Каролиной Муховой в финале в Цинциннати.

«У меня с детства все было хорошо. Мама говорит, что я раньше весь день бегала и не уставала.

Родители меня ничего не заставляли, говорили, что двух часов тренировок на корте хватит. Но я всегда хотела оставаться дольше и дольше. Проводила по шесть-восемь часов на корте, потому чтно я это люблю. Я из тех людей, которых надо останавливать.

Я много занимаюсь кардио – на стадионе, на дорожке. Это мне помогает. Конечно, это генетика, природные качества, но еще и многочасовые тренировки».

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