Гауфф о выносливости: «Конечно, это генетика, природные качества, но еще и многочасовые тренировки»

Теги WTA Брэд Гилберт Коко Гауфф Теннис

Коко Гауфф прокомментировала свою физическую подготовку.

Сегодня она сыграет с Каролиной Муховой в финале в Цинциннати.

«У меня с детства все было хорошо. Мама говорит, что я раньше весь день бегала и не уставала.

Родители меня ничего не заставляли, говорили, что двух часов тренировок на корте хватит. Но я всегда хотела оставаться дольше и дольше. Проводила по шесть-восемь часов на корте, потому чтно я это люблю. Я из тех людей, которых надо останавливать.

Я много занимаюсь кардио – на стадионе, на дорожке. Это мне помогает. Конечно, это генетика, природные качества, но еще и многочасовые тренировки».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий