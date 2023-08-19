Швентек о споре с судьей: «Она очень строго относится к правилам»

Теги WTA Western & Southern Open судьи Ига Швентек Теннис

Ига Швентек прокомментировала разговор с судьей в 1/4 в Цинциннати.

Она получила предупреждение за затяжку времени перед последним розыгрышем матча против Маркеты Вондроушовой.

«Я уважаю Марию Чичак, она отличная судья. Но она очень строго относится к правилам, дает предупреждение даже, если затягиваешь на секунду.

В последних двух геймах у нас были длинные розыгрыши, так что мне нужно было время, чтобы отдышаться. А Маркета его не давала.

Она была готова, когда оставалось 20 секунд. Честно скажу, я хотела выделить себе время. И была готова, когда проходило 15-16 секунд, так что у Маркеты оставалось достаточно времени.

По правилам, это ее время. Когда она готова, я должна быть готова. А она была готова очень быстро. И я сказала судье, что я человек, мне нужно дышать (улыбается)».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Садковский Ян
Просто надо польше работать над физикой и также оставаться человеком
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий