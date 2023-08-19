Швентек о споре с судьей: «Она очень строго относится к правилам»

Ига Швентек прокомментировала разговор с судьей в 1/4 в Цинциннати.

Она получила предупреждение за затяжку времени перед последним розыгрышем матча против Маркеты Вондроушовой.

«Я уважаю Марию Чичак, она отличная судья. Но она очень строго относится к правилам, дает предупреждение даже, если затягиваешь на секунду.

В последних двух геймах у нас были длинные розыгрыши, так что мне нужно было время, чтобы отдышаться. А Маркета его не давала.

Она была готова, когда оставалось 20 секунд. Честно скажу, я хотела выделить себе время. И была готова, когда проходило 15-16 секунд, так что у Маркеты оставалось достаточно времени.

По правилам, это ее время. Когда она готова, я должна быть готова. А она была готова очень быстро. И я сказала судье, что я человек, мне нужно дышать (улыбается)».

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