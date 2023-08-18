Вондроушова об ожиданиях: «Люди думают, что мы каждую неделю должны играть в полуфиналах и финалах»

Маркета Вондроушова рассказала о целях после победы на «Уимблдона».

По ее словам, сейчас ее мотивируется желание попасть на итоговый турнир.

«Я впервые вошла в топ-10, и какое-то время мне не надо ничего защищать. Сейчас я просто хочу заработать как можно больше очков.

Перед турниром в Монреале мы хотели просто выиграть два матча подряд. Я была очень рада выйти в третий круг. Люди этого не понимают. Они думают, что мы каждую неделю должны играть в полуфиналах и финалах. Но для нас потрясающе просто выиграть два матча подряд перед US Open».

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