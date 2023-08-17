Из 10 последних чемпионов канадского «Мастерса» семь не прошли первый круг в Цинциннати

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович Энди Маррей ATP Жо-Вильфред Тсонга Western & Southern Open National Bank Open Пабло Каррено-Буста Александр Зверев Даниил Медведев Янник Синнер Теннис

Чемпион «Мастерса» в Торонто Янник Синнер проиграл первый же матч в Цинциннати – 4:6, 6:7(4) против Душана Лайовича.

Синнер стал седьмым из последних 10 чемпионов канадского «Мастерса», который потом не прошел ни матча в Цинциннати.

До него первые матчи в Огайо после победы в Канаде проиграли Жо-Вильфред Тсонга (чемпион-2014), Александр Зверев (2017), Пабло Каррено-Буста (2022).

Новак Джокович (2016) и Рафаэль Надаль (2018, 2019) просто снимались с «Мастерса» в Цинциннати после титула в Канаде.

В 2013-м Надаль сделал дубль – выиграл и Канаду, и Цинциннати. В 2015-м Энди Маррей после титула дошел до 1/2 в Огайо, а в 2021-м такой же результат показал Даниил Медведев.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VaD
Тем круче выглядит достижение РАФЫ 2013 года.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Кучер
Мячи тяжелые в Канаде, локти летят после турнира
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Верховенский1990
У Роддика был победный дуплет на этих турнирах как-то, потом он еще и Юсо выиграл.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий