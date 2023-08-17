Из 10 последних чемпионов канадского «Мастерса» семь не прошли первый круг в Цинциннати
Чемпион «Мастерса» в Торонто Янник Синнер проиграл первый же матч в Цинциннати – 4:6, 6:7(4) против Душана Лайовича.
Синнер стал седьмым из последних 10 чемпионов канадского «Мастерса», который потом не прошел ни матча в Цинциннати.
До него первые матчи в Огайо после победы в Канаде проиграли Жо-Вильфред Тсонга (чемпион-2014), Александр Зверев (2017), Пабло Каррено-Буста (2022).
Новак Джокович (2016) и Рафаэль Надаль (2018, 2019) просто снимались с «Мастерса» в Цинциннати после титула в Канаде.
В 2013-м Надаль сделал дубль – выиграл и Канаду, и Цинциннати. В 2015-м Энди Маррей после титула дошел до 1/2 в Огайо, а в 2021-м такой же результат показал Даниил Медведев.
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