Лайович 10-й раз обыграл соперника из топ-10. Он прошел Синнера в его день рождения

Душан Лайович во втором круге в Цинциннати обыграл чемпиона Торонто Янника Синнера – 6:4, 7:6(4).

Серб провел 35-й матч против соперников из топ-10 и одержал 10-ю победу. В этом сезоне он обыграл теннисиста из десятки четвертый раз в семи матчах.

Теперь он сыграет с №9 Тэйлором Фрицем.

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