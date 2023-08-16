Лайович 10-й раз обыграл соперника из топ-10. Он прошел Синнера в его день рождения

Теги ATP Western & Southern Open Душан Лайович Янник Синнер Теннис

Душан Лайович во втором круге в Цинциннати обыграл чемпиона Торонто Янника Синнера – 6:4, 7:6(4).

Серб провел 35-й матч против соперников из топ-10 и одержал 10-ю победу. В этом сезоне он обыграл теннисиста из десятки четвертый раз в семи матчах.

Теперь он сыграет с №9 Тэйлором Фрицем.

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5 комментариев

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j4romir
Лайовича за 7 давали.
Многовато, как по мне, учитывая, что Синнер только после победного Торонто, а еще и др у него.

Тупо не собрался, тем более что Лайович не пассажир
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Ничего Смешного
Силёнок не хватило, помню молодого Лайовича на кубке девиса, проиграл тогда Штепанику. Конечно, думал карьера поинтереснее будет, но этот год неплохо проводит. Выиграл по-делу, умеет тащить мячи, а Янки не любит длинные розыгрыши, 4-5 ударов сильных и всё, дальше ошибка.
Помню, как Даня играл на этих турнирах и сил хватало….
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Сергей48
Вот так подарок, Душан преподнёс🤦‍♂️
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ЭЮЯ
Очередной скальп от серба, когда никто не ждал
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