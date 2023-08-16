Лайович 10-й раз обыграл соперника из топ-10. Он прошел Синнера в его день рождения
Душан Лайович во втором круге в Цинциннати обыграл чемпиона Торонто Янника Синнера – 6:4, 7:6(4).
Серб провел 35-й матч против соперников из топ-10 и одержал 10-ю победу. В этом сезоне он обыграл теннисиста из десятки четвертый раз в семи матчах.
Теперь он сыграет с №9 Тэйлором Фрицем.
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Многовато, как по мне, учитывая, что Синнер только после победного Торонто, а еще и др у него.
Тупо не собрался, тем более что Лайович не пассажир
Помню, как Даня играл на этих турнирах и сил хватало….