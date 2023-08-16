Зверев о победе над Димитровым: «Играть с Григором всегда опасно, особенно в первых раундах»

Теги ATP Григор Димитров Western & Southern Open Александр Зверев Теннис

Александр Зверев прокомментировал победу над Григором Димитровым в Цинциннати.

Он выиграл 6:2, 6:2 и повел в личке 5:1.

«Думаю, я немного лучше приспособился к условиям и, возможно, был немного терпеливее, чем он, но играть с Григором всегда опасно, особенно в первых раундах. Он агрессивный игрок, очень сильно бьет по мячу, поэтому нужно быть в игре. Я был сконцентрирован от начала и до конца, поэтому очень доволен.

Думаю, терпение – это первый фактор, а второй – это то, что на ветру подавать сложнее, поэтому нужно было концентрироваться на геймах на своей подаче. Особенно против Григора – он подает 217 или 225 км/ч, поэтому во многих геймах у тебя просто нет шансов. Так что ключ к победе был в терпении и фокусе на своей игре».

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1 комментарий

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pavel ush
гриша обычный клиент для сашки
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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