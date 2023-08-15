Каролин Возняцки: «У меня большой опыт, и я не паникую. Молодые хотят выиграть все немедленно, а если не получается, сразу возникают сомнения»

Каролин Возняцки оценила состояние тура после возвращения.

Экс-первая ракетка мира не играла с 2020-го и в Цинциннати проведет второй турнир.

«Хорошо, что можно выбирать свой путь и добиваться успеха. У нас в туре много разных типов игроков, которые хорошо выступают. Есть Онс Жабер, которая варьирует скорость, Каролина Мухова делает то же самое. Есть силовые теннисистки, как Елена Рыбакина и Арина Соболенко. Есть Ига, которая умеет и то, и то.

В то же время есть много молодых и очень мощных теннисисток – сильные подачи, сильный первый удар. Так что нужно быть к этому готовой, и я не удивляюсь, когда играю с кем-то, она старается изо всех сил пробить по каждому мячу и попадает.

Думаю, будущее тенниса во многом в борьбе за инициативу.

У меня большой опыт, и я не паникую. Молодые хотят выиграть все немедленно, а если не получается, сразу возникают сомнения. Но я знаю, на что способна, чего хочу и что нужно делать, чтобы этого добиться.

Я знаю, что мне нужно делать, чтобы обыграть кого угодно. Это не просто, но возраст дает мне терпение, чтобы работать, оценивать прогресс в каждом матче и на каждом турнире. Я сосредоточена на этом больше, чем на том, что хочу показывать через год – потому что так далеко заглядывать не реалистично».

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