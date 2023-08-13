Пегула о 19 брейках в матче со Швентек: «Это первая неделя, когда мы играем таким же мячом, которым обычно играют мужчины»

Джессика Пегула прокомментировала то, что они с Игой Швентек сделали 19 брейков.

В полуфинале в Монреале Пегула выиграла 6:2, 6:7(4), 6:4.

«Уверена, что такое уже случалось. Не знаю, почему на этой неделе всем так тяжело держать подачу – проблемы возникают даже у девочек с лучшими подачами в туре.

Это странно. Наверное, дело в условиях. Мяч летит, ветер задувает.

И это первая неделя, когда мы играем таким же мячом, которым обычно играют мужчины. Мы впервые проводим такое испытание – на этой неделе, на следующей и на US Open.

Эти мячи немного тяжелее, не так легко летят с ракетки. Может быть, мы к этому не привыкли, причина в этом. В других мячах».

Только в США мужчины и женщины играют в теннис разными мячами. Даже турниры не знают почему

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