Цинциннати (ATP). Рублев попал в четверть с Циципасом, Медведев – с Руне, Джокович – с Синнером, Хачанов сыграет с Марреем
Опубликована сетка «Мастерса» в Цинциннати, который пройдет на следующей неделе.
Карлос Алькарас (1) во втором круге встретится с Джоном Изнером (WC) или квалифаером. В эту же четверть попали Каспер Рууд (5), Фрэнсис Тиафу (10) и Томми Пол (14).
Во второй четверти турнир начнут Андрей Рублев (7), который сыграет с Эмилем Руусувуори или квалифаером, и Стефанос Циципас (4), который поборется с Беном Шелтоном или Кристофером Юбенксом.
Карен Хачанов (11) встретится с Энди Марреем, Роман Сафиуллин – с Николосом Харри. Победители выйдут друг на друга.
В третьей четверти Даниил Медведев (3) стартует матчем против Дэна Эванса или Лоренцо Музетти, Хольгер Руне (6) – против Маккензи Макдональда (WC) или Янника Ганфманна.
Здесь же Феликс Оже-Альяссим (12) сыграет с Маттео Берреттини, а Александр Зверев (16) – с Григором Димитровым.
В нижней части сетки выступят Новак Джокович (2) и Янник Синнер (9). Соперником серба станет Алехандро Давидович-Фокина или Томас Мартин Этчеверри.
Полностью сетка здесь.
В прошлом году вместо Джоковича там принимали участие Надаль и пиковый Ник Киргиос. Алькарас, Медведев - играли. А выиграл кто? Правильно - выпрыгнувший из итальянских челленджеров Чорич.
И совсем не факт, что Даня обыграл бы в финале Торонто Синнера, которому пора размочить, наконец, личку с Медведевым.
Wtf
Но если у Джона будет идти подача-пацанчик поднимет лапки к верху
Синнеру конечно поражение тоже допускается