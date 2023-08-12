Цинциннати (ATP). Рублев попал в четверть с Циципасом, Медведев – с Руне, Джокович – с Синнером, Хачанов сыграет с Марреем

Опубликована сетка «Мастерса» в Цинциннати, который пройдет на следующей неделе.

(1) во втором круге встретится с (WC) или квалифаером. В эту же четверть попали (5), (10) и (14).

Во второй четверти турнир начнут (7), который сыграет с или квалифаером, и (4), который поборется с Беном Шелтоном или .

(11) встретится с , – с Николосом Харри. Победители выйдут друг на друга.

В третьей четверти (3) стартует матчем против или , (6) – против (WC) или Янника Ганфманна.

Здесь же (12) сыграет с , а (16) – с .

В нижней части сетки выступят (2) и (9). Соперником серба станет или Томас Мартин Этчеверри.

Полностью сетка здесь.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе