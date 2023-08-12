Цинциннати (ATP). Рублев попал в четверть с Циципасом, Медведев – с Руне, Джокович – с Синнером, Хачанов сыграет с Марреем

Теги Новак Джокович Энди Маррей ATP Стэн Вавринка Григор Димитров Джон Изнер Дэн Эванс Western & Southern Open Николас Харри Александр Зверев Карен Хачанов Андрей Рублев Фрэнсис Тиафу Маккензи Макдональд Роман Сафиуллин Феликс Оже-Альяссим Томми Пол Кристофер Юбенкс Даниил Медведев Каспер Рууд Стефанос Циципас Янник Ганфманн Маттео Берреттини Алехандро Давидович-Фокина Эмиль Руусувуори Карлос Алькарас Янник Синнер Лоренцо Музетти Хольгер Руне Томас Мартин Этчеверри Теннис

Опубликована сетка «Мастерса» в Цинциннати, который пройдет на следующей неделе.

Карлос Алькарас (1) во втором круге встретится с Джоном Изнером (WC) или квалифаером. В эту же четверть попали Каспер Рууд (5), Фрэнсис Тиафу (10) и Томми Пол (14).

Во второй четверти турнир начнут Андрей Рублев (7), который сыграет с Эмилем Руусувуори или квалифаером, и Стефанос Циципас (4), который поборется с Беном Шелтоном или Кристофером Юбенксом.

Карен Хачанов (11) встретится с Энди Марреем, Роман Сафиуллин – с Николосом Харри. Победители выйдут друг на друга.

В третьей четверти Даниил Медведев (3) стартует матчем против Дэна Эванса или Лоренцо МузеттиХольгер Руне (6) – против Маккензи Макдональда (WC) или Янника Ганфманна.

Здесь же Феликс Оже-Альяссим (12) сыграет с Маттео Берреттини, а Александр Зверев (16) – с Григором Димитровым.

В нижней части сетки выступят Новак Джокович (2) и Янник Синнер (9). Соперником серба станет Алехандро Давидович-Фокина или Томас Мартин Этчеверри.

Полностью сетка здесь.

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16 комментариев

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Антон Тимофеев
Ну, вот...не захотел Даниил Торонто по халявнейшей сетке взять, лови настоящую сетку на Мастерсе! Музетти - Зверев - Руне - Джокович - Алькарас. Давай, Даниил, вперед)) К вопросу о сетках и якобы везению Медведева...все выравнивается на длинной дистанции. И это справедливо, надо признать.
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Лёля Иванова
Медведев в половине Джоковича. Хорошо если дойдёт до полуфинала, а там видно будет. Пол надеюсь даст снова бой Алькарасу, у него это неплохо выходит.
+5
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Доминик
Даня такую сетку заруинил себе в Торонто, зла не хватает. Там остались одни его клиенты. Халявный мастерс и 1000 очков просто валялись на дороге, бери не хочу. Вот поэтому он никогда не будет топом уровня биг-3. Те из малейшей возможности выжимали максимум. Даня из огромного шанса не берет ничего 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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Трёха Ника Киргиоса
Ответ Антон Тимофеев
Ну, вот...не захотел Даниил Торонто по халявнейшей сетке взять, лови настоящую сетку на Мастерсе! Музетти - Зверев - Руне - Джокович - Алькарас. Давай, Даниил, вперед)) К вопросу о сетках и якобы везению Медведева...все выравнивается на длинной дистанции. И это справедливо, надо признать.
Да не факт, что в Цинциннати не случится топопада.
В прошлом году вместо Джоковича там принимали участие Надаль и пиковый Ник Киргиос. Алькарас, Медведев - играли. А выиграл кто? Правильно - выпрыгнувший из итальянских челленджеров Чорич.
И совсем не факт, что Даня обыграл бы в финале Торонто Синнера, которому пора размочить, наконец, личку с Медведевым.
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Anush15
Возьмет реванш Алькарас Полу ?
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N.S.A.8.5
У Джоковича сетка сложная
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ugmyanswer
Посмотрим теннисок
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ugmyanswer
Изя и так почти не играет-а тут во втором круге Алькарас
Wtf

Но если у Джона будет идти подача-пацанчик поднимет лапки к верху
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ugmyanswer
Ответ Трёха Ника Киргиоса
Да не факт, что в Цинциннати не случится топопада. В прошлом году вместо Джоковича там принимали участие Надаль и пиковый Ник Киргиос. Алькарас, Медведев - играли. А выиграл кто? Правильно - выпрыгнувший из итальянских челленджеров Чорич. И совсем не факт, что Даня обыграл бы в финале Торонто Синнера, которому пора размочить, наконец, личку с Медведевым.
Учитывая что Медведев слил минотавру
Синнеру конечно поражение тоже допускается
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Трёха Ника Киргиоса
Ответ ugmyanswer
Учитывая что Медведев слил минотавру Синнеру конечно поражение тоже допускается
Было бы совсем неприлично обыграть Синнера в трёх финалах за один год и повести 7:0 в личке.
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kyckoba
Ответ Трёха Ника Киргиоса
Да не факт, что в Цинциннати не случится топопада. В прошлом году вместо Джоковича там принимали участие Надаль и пиковый Ник Киргиос. Алькарас, Медведев - играли. А выиграл кто? Правильно - выпрыгнувший из итальянских челленджеров Чорич. И совсем не факт, что Даня обыграл бы в финале Торонто Синнера, которому пора размочить, наконец, личку с Медведевым.
Да, было б интересно глянуть на Медведева с Синдром, хотя он Дании клиент не просто так - очень уж его игра итальянцу не подходит.
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Сергей48
Ответ Доминик
Даня такую сетку заруинил себе в Торонто, зла не хватает. Там остались одни его клиенты. Халявный мастерс и 1000 очков просто валялись на дороге, бери не хочу. Вот поэтому он никогда не будет топом уровня биг-3. Те из малейшей возможности выжимали максимум. Даня из огромного шанса не берет ничего 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Потому, что он Даня) Вот станет для всех Даниилом, тогда может и результаты будут… если, вы понимаете о чём я?)
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