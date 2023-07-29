Кириос – Алькарасу: «Не хочешь в следующем году устроить выставочный матч в твоем городе?»

Ник Кириос ответил на вопросы подписчиков.

Кто его главные соперники

«Циципас. Надаль. Вавринка».

Хочет он возвращения Рафаэля Надаля

«Тур будет лучше, когда мы оба вернемся».

О дисквалификации Микаэля Имера за три пропущенных допинг-теста

«Абсурд. Имер – один из самых приветливых парней в туре, и он не должен быть отстранен».

Ждет ли матча против Карлоса Алькараса

«Безусловно, он очень силен. Любопытно, как бы все сложилось в прошлом году, когда я был здоров и играл на все сто... Карлос, не хочешь в следующем году устроить выставочный матч в твоем городе?»

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