Кириос – Алькарасу: «Не хочешь в следующем году устроить выставочный матч в твоем городе?»
Ник Кириос ответил на вопросы подписчиков.
Кто его главные соперники
«Циципас. Надаль. Вавринка».
Хочет он возвращения Рафаэля Надаля
«Тур будет лучше, когда мы оба вернемся».
О дисквалификации Микаэля Имера за три пропущенных допинг-теста
«Абсурд. Имер – один из самых приветливых парней в туре, и он не должен быть отстранен».
Ждет ли матча против Карлоса Алькараса
«Безусловно, он очень силен. Любопытно, как бы все сложилось в прошлом году, когда я был здоров и играл на все сто... Карлос, не хочешь в следующем году устроить выставочный матч в твоем городе?»
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