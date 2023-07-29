Кириос – Алькарасу: «Не хочешь в следующем году устроить выставочный матч в твоем городе?»

Теги Рафаэль Надаль ATP Ник Кириос Микаэль Имер Стефанос Циципас Карлос Алькарас Теннис

Ник Кириос ответил на вопросы подписчиков.

Кто его главные соперники

«Циципас. Надаль. Вавринка».

Хочет он возвращения Рафаэля Надаля

«Тур будет лучше, когда мы оба вернемся».

О дисквалификации Микаэля Имера за три пропущенных допинг-теста

«Абсурд. Имер – один из самых приветливых парней в туре, и он не должен быть отстранен».

Ждет ли матча против Карлоса Алькараса

«Безусловно, он очень силен. Любопытно, как бы все сложилось в прошлом году, когда я был здоров и играл на все сто... Карлос, не хочешь в следующем году устроить выставочный матч в твоем городе?»

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2 комментария

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felix-sanchez
Странная взаимосвязь о приветливости Имера и допинг тестами.
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ЭЮЯ
Кирьос теперь будет готовиться к паре матчей в год? Элитный профи.
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