«Закрой рот». Коллинс и Саккари поспорили из-за выбитого мяча

Теги происшествия WTA National Bank Open Даниэль Коллинс Мария Саккари судьи Теннис

Даниэль Коллинс и Мария Саккари поспорили во время матча в Монреале.

Это случилось во втором сете при счете 2:1 в пользу Коллинс, когда мяч отскочил от ракетки Саккари в корт и полетел в сторону трибун.

Коллинс – судье на вышке: «Вы это видели? Видели, что произошло?»

Саккари: «Мяч никого не задел. Сначала он отскочил в корт».

Коллинс: «Закрой рот. Закрой рот».

Саккари: «Да что тебе нужно? Я никого не задела. Я подставила ракетку под мяч».

Коллинс: «Ты выбила мяч на трибуны, Мария. Ты чуть не попала в зрителей».

Саккари: «Я никого не задела. Что тебе нужно? Я подставила ракетку».

После этого судья на вышке жестом успокоила теннисисток.

Коллинс победила 6:4, 6:2. Она впервые в сезоне и 11-й раз в карьере обыграла соперницу из топ-10.

Теперь она поборется с Лейлой Фернандес.

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3 комментария

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Григорий Федотов
В эмоциях люди показывают нутро:))
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Vale1
Ответ Григорий Федотов
В эмоциях люди показывают нутро:))
Какое нутро у Рублева и Бублика тогда?)
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Григорий Федотов
Ответ Vale1
Какое нутро у Рублева и Бублика тогда?)
Понятия не имею, конкретно Рублёв на соперников не срывается, а занимается самокопанием и самоистязанием когда злиться. Здесь же Коллинс показывает лицо, да и Саккари хороша. Судья молодец, все правильно сделал!
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