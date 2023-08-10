«Закрой рот». Коллинс и Саккари поспорили из-за выбитого мяча

Даниэль Коллинс и Мария Саккари поспорили во время матча в Монреале.

Это случилось во втором сете при счете 2:1 в пользу Коллинс, когда мяч отскочил от ракетки Саккари в корт и полетел в сторону трибун.

Коллинс – судье на вышке: «Вы это видели? Видели, что произошло?»

Саккари: «Мяч никого не задел. Сначала он отскочил в корт».

Коллинс: «Закрой рот. Закрой рот».

Саккари: «Да что тебе нужно? Я никого не задела. Я подставила ракетку под мяч».

Коллинс: «Ты выбила мяч на трибуны, Мария. Ты чуть не попала в зрителей».

Саккари: «Я никого не задела. Что тебе нужно? Я подставила ракетку».

После этого судья на вышке жестом успокоила теннисисток.

Коллинс победила 6:4, 6:2. Она впервые в сезоне и 11-й раз в карьере обыграла соперницу из топ-10.

Теперь она поборется с Лейлой Фернандес.

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