Оже-Альяссим о серии из 4 поражений: «Нужно быть мужчиной, выходить и не бояться»

Феликс Оже-Альяссим прокомментировал серию из четырех поражений.

В первом круге в Торонто 12-я ракетка проиграл Максу Перселлу – 4:6, 4:6. Он не побеждает с конца мая.

«Забавно, потому что это не первый раз. Каждый год у меня бывают месяц-два, когда ничего не получается, я проигрываю. Это часть тенниса, все нормально.

Но каждый раз ощущение, что это первый раз. Не знаю. Сегодня мне исполнилось 23, но ощущения такие же, как в 18. Когда выходишь на корт, не хватает уверенности в себе, почему-то ничего не получается, ты задаешься вопросами, стараешься сохранять спокойствие, искать решения.

Конечно, как игрок я стал лучше, но у меня нет ощущения, что я знаю ответы на вопросы и все внезапно закончится. Нужно выходить на корте, нельзя бояться.

Не знаю, как сказать. Нужно быть мужчиной, выходить и не бояться поражений. И в любом случае показывать свой максимум».

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