Торонто (ATP). Рублев может сыграть с Карацевым, Медведев – с Поспишилом, Синнер, Циципас и Маррей попали в одну четверть
Прошла жеребьевка «Мастерса» в Торонто, который стартует на следующей неделе.
Даниил Медведев (2) во втором круге встретится с Вашеком Поспишилом (WC) или квалифаером. В его четверти вторым топ-сеяным стал Тэйлор Фриц (8), который поборется с Юго Эмбером или Николасом Харри.
Андрей Рублев (6) попал в третью четверть и стартует против Аслана Карацева или Маккензи Макдональда. В эту же часть сетки попал Каспер Рууд (3). Фрэнсис Тиафу (9) встретится с Милошем Раоничем (WC), Александр Зверев (13) – с Тэллоном Грикспором.
В первой четверти Карлос Алькарас (1) начнет матчем с Беном Шелтоном или Бернабе Сапатой Мираллесом.
Там же Хольгер Руне (5) стартует против Эмиля Руусувуори или квалифаера.
Во вторую четверть попали Стефанос Циципас (4), который в первом матче встретится с Гаэлем Монфисом или Кристофером Юбенксом, и Янник Синнер (7), первым соперником которого станет Маттео Берреттини или Грегуар Баррере.
Энди Маррей поборется с Лоренцо Сонего.
Полностью сетка здесь.
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- Папа, я принёс четверку.
-Молодец, поставь в холодильник.