Торонто (ATP). Рублев может сыграть с Карацевым, Медведев – с Поспишилом, Синнер, Циципас и Маррей попали в одну четверть

Теги ATP National Bank Open Александр Зверев Аслан Карацев Андрей Рублев Фрэнсис Тиафу Тэйлор Фриц Даниил Медведев Каспер Рууд Стефанос Циципас Карлос Алькарас Янник Синнер Хольгер Руне Теннис

Прошла жеребьевка «Мастерса» в Торонто, который стартует на следующей неделе.

Даниил Медведев (2) во втором круге встретится с Вашеком Поспишилом (WC) или квалифаером. В его четверти вторым топ-сеяным стал Тэйлор Фриц (8), который поборется с Юго Эмбером или Николасом Харри.

Андрей Рублев (6) попал в третью четверть и стартует против Аслана Карацева или Маккензи Макдональда. В эту же часть сетки попал Каспер Рууд (3). Фрэнсис Тиафу (9) встретится с Милошем Раоничем (WC), Александр Зверев (13) – с Тэллоном Грикспором.

В первой четверти Карлос Алькарас (1) начнет матчем с Беном Шелтоном или Бернабе Сапатой Мираллесом.

Там же Хольгер Руне (5) стартует против Эмиля Руусувуори или квалифаера.

Во вторую четверть попали Стефанос Циципас (4), который в первом матче встретится с Гаэлем Монфисом или Кристофером Юбенксом, и Янник Синнер (7), первым соперником которого станет Маттео Берреттини или Грегуар Баррере.

Энди Маррей поборется с Лоренцо Сонего.

Полностью сетка здесь.

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1 комментарий

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Вспоминается анекдот
- Папа, я принёс четверку.
-Молодец, поставь в холодильник.
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