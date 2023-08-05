Фриц о том, что выиграл два матча за день: «Главное, чтобы тело было в порядке. Сейчас чувствую себя хорошо, но кто знает, что будет завтра»

Теги Энди Маррей ATP Citi Open Джордан Томпсон Тэйлор Фриц Теннис

Тэйлор Фриц подвел итоги пятницы на турнире в Вашингтоне.

Из-за дождя он провел третий круг против Энди Маррея (6:7(2), 6:3, 6:4) и четвертьфинал против Джордана Томпсона (6:3, 6:3) в один день.

«Я много работал последние пару недель перед этим турниром. Я знал, что это одна из самых физически тяжелых частей сезона, потому что приходится играть в жару. Я точно не готовился играть дважды за день, особенно после трехчасового матча.

Сегодня во втором матче я играл очень здорово, агрессивно. В обоих сетах мне удалось сделать ранние брейки, такая стратегия у меня и была: сразу выложиться, сделать брейк, а затем играть по накатанной и сосредоточиться на подаче».

В полуфинале Фриц поборется с Тэллоном Грикспором.

«Главное, чтобы тело было в порядке. Сейчас чувствую себя хорошо, но кто знает, что будет завтра после всех этих матчей. Мне нужно позаботиться о себе».

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2 комментария

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Привет девушке его, как она там?
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Удачи Тейлору!
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