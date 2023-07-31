Рейтинг WTA. Жабер стала №5, Коччаретто дебютировала в топ-30, Шнайдер вернулась в топ-100
Онс Жабер вернулась в топ-5 по итогам прошедшей недели.
Победительница турнира в Лозанне Элизабетта Коччаретто дебютировала в топ-30, чемпионка Гамбурга Аранта Рус – в топ-50.
Положение на 31 июля 2023
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Ига Швентек (Польша)
|9490
|2 (2)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|8845
|3 (3)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|5465
|4 (4)
|Джессика Пегула (США)
|5395
|5 (6)
|Онс Жабер (Тунис)
|4846
|5 (6)
|Каролин Гарсия (Франция)
|4685
|7 (7)
|Коко Гауфф (США)
|3390
|8 (8)
|Петра Квитова (Чехия)
|3341
|9 (9)
|Мария Саккари (Греция)
|3310
|10 (10)
|Маркета Вондроушова (Чехия)
|3106
|11 (11)
|Дарья Касаткина (Россия)
|3015
|14 (14)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|2570
|18 (17)
|Людмила Самсонова (Россия)
|2315
|21 (21)
|Екатерина Александрова (Россия)
|2125
|26 (26)
|Анастасия Потапова (Россия)
|1785
|30 (42)
|Элизабетта Коччаретто (Италия)
|1420
|35 (37)
|Анна Блинкова (Россия)
|1253
|39 (29)
|Мари Бузкова (Чехия)
|1218
|42 (60)
|Аранта Рус (Нидерланды)
|1182
|61 (83)
|Клара Бюрель (Франция)
|932
|62 (64)
|Мирра Андреева (Россия)
|930
|67 (63)
|Анна Калинская (Россия)
|903
|68 (68)
|Элина Аванесян (Россия)
|901
|83 (82)
|Камилла Рахимова (Россия)
|817
|86 (101)
|Диана Шнайдер (Россия)
|785
|100 (98)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|719
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