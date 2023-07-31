Рейтинг WTA. Жабер стала №5, Коччаретто дебютировала в топ-30, Шнайдер вернулась в топ-100

Теги рейтинги Аранта Рус Онс Жабер Ига Швентек Элизабетта Коччаретто Диана Шнайдер Теннис

Онс Жабер вернулась в топ-5 по итогам прошедшей недели.

Победительница турнира в Лозанне Элизабетта Коччаретто дебютировала в топ-30, чемпионка Гамбурга Аранта Рус – в топ-50.

WTA Singles Rankings

Положение на 31 июля 2023

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Ига Швентек (Польша) 9490
2 (2) Арина Соболенко (Беларусь) 8845
3 (3) Елена Рыбакина (Казахстан) 5465
4 (4) Джессика Пегула (США) 5395
5 (6) Онс Жабер (Тунис) 4846
5 (6) Каролин Гарсия (Франция) 4685
7 (7) Коко Гауфф (США) 3390
8 (8) Петра Квитова (Чехия) 3341
9 (9) Мария Саккари (Греция) 3310
10 (10) Маркета Вондроушова (Чехия) 3106
11 (11) Дарья Касаткина (Россия) 3015
14 (14) Вероника Кудерметова (Россия) 2570
18 (17) Людмила Самсонова (Россия) 2315
21 (21) Екатерина Александрова (Россия) 2125
26 (26) Анастасия Потапова (Россия) 1785
30 (42) Элизабетта Коччаретто (Италия) 1420
35 (37) Анна Блинкова (Россия) 1253
39 (29) Мари Бузкова (Чехия) 1218
42 (60) Аранта Рус (Нидерланды) 1182
61 (83) Клара Бюрель (Франция) 932
62 (64) Мирра Андреева (Россия) 930
67 (63) Анна Калинская (Россия) 903
68 (68) Элина Аванесян (Россия) 901
83 (82) Камилла Рахимова (Россия) 817
86 (101) Диана Шнайдер (Россия) 785
100 (98) Анастасия Павлюченкова (Россия) 719

 

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Георгий Рыженков
А Корнеева?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий