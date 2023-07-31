Рейтинг WTA. Жабер стала №5, Коччаретто дебютировала в топ-30, Шнайдер вернулась в топ-100

Онс Жабер вернулась в топ-5 по итогам прошедшей недели.

Победительница турнира в Лозанне Элизабетта Коччаретто дебютировала в топ-30, чемпионка Гамбурга Аранта Рус – в топ-50.

WTA Singles Rankings

Положение на 31 июля 2023

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