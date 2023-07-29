16-летняя Корнеева на 100-тысячнике в Португалии вышла в крупнейший финал в профессиональной карьере
326-я ракетка мира Алина Корнеева вышла в финал 100-тысячника ITF в португальском Фигейра-да-Фош, обыграв Армони Тан (6:4, 6:2). Это крупнейший финал в ее взрослой карьере.
Сейчас 16-летняя Корнеева возглавляет юниорский рейтинг. Она чемпионка юниорских Australian Open и «Ролан Гаррос» этого года.
У нее уже есть два профессиональных титула: на 15-тысячнике в Касабланке в прошлом сезоне и на 60-тысячнике в Претории в этом.
Завтра Корнеева поборется с 21-летней Кэрол Монне.
На следующей неделе Корнеева дебютирует в топ-300. В живом рейтинге WTA она занимает 255-ю строчку.
а насчет Корнеевой а Андреевой да, главное чтобы за эти пару лет набрались опыта и без вылетов пребывали в сотне, тогда уже к 18 годам возможен серьезный прогресс на уровне не ниже Гоф