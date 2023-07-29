16-летняя Корнеева на 100-тысячнике в Португалии вышла в крупнейший финал в профессиональной карьере

326-я ракетка мира вышла в финал 100-тысячника в португальском Фигейра-да-Фош, обыграв Армони Тан (6:4, 6:2). Это крупнейший финал в ее взрослой карьере.

Сейчас 16-летняя Корнеева возглавляет юниорский рейтинг. Она чемпионка юниорских и « » этого года.

У нее уже есть два профессиональных титула: на 15-тысячнике в Касабланке в прошлом сезоне и на 60-тысячнике в Претории в этом.

Завтра Корнеева поборется с 21-летней Кэрол Монне.

На следующей неделе Корнеева дебютирует в топ-300. В живом рейтинге WTA она занимает 255-ю строчку.

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