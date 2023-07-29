16-летняя Корнеева на 100-тысячнике в Португалии вышла в крупнейший финал в профессиональной карьере

Теги WTA ITF челленджеры и турниры ITF Алина Корнеева Теннис

326-я ракетка мира Алина Корнеева вышла в финал 100-тысячника ITF в португальском Фигейра-да-Фош, обыграв Армони Тан (6:4, 6:2). Это крупнейший финал в ее взрослой карьере.

Сейчас 16-летняя Корнеева возглавляет юниорский рейтинг. Она чемпионка юниорских Australian Open и «Ролан Гаррос» этого года.

У нее уже есть два профессиональных титула: на 15-тысячнике в Касабланке в прошлом сезоне и на 60-тысячнике в Претории в этом.

Завтра Корнеева поборется с 21-летней Кэрол Монне.

На следующей неделе Корнеева дебютирует в топ-300. В живом рейтинге WTA она занимает 255-ю строчку.

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7 комментариев

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Vale1
Наконец-то удосужились написать...
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Док Аксель
Удачи Алине в финале !
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f0rz
Ответ Великий Алонсо
Две будущие звезды с Андреевой, хорошо, что выросло талантливое поколение, а не проплаченный проходняк типа потаповой, блатная бездарность в которую вложили миллионы, а она к 22 годам ничего нормально не выиграла
ну, возможно еще что-то выиграет, но в целом да, если как говорят из-за финансирования Потаповой потеряли Рыбакину, это это факап десятилетия, и кому-то пора уже валить из ФТР

а насчет Корнеевой а Андреевой да, главное чтобы за эти пару лет набрались опыта и без вылетов пребывали в сотне, тогда уже к 18 годам возможен серьезный прогресс на уровне не ниже Гоф
+4
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Ivan Stasuk
Да прибудет с ней сила океана в финале, который там прямо за забором). Славу богу что сейчас слили пару, нафиг это надо тратить силы...
+1
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checker
две наши звездочки красавицы https://photoresources.wtatennis.com/photo-resources/2023/01/28/3a0a45ae-7f9a-4995-991a-48cf951fd522/GettyImages-1246605155.jpg?width=1440
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